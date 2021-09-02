Польша ввела режим чрезвычайного положения у границы с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения у границ с Белоруссией – в части Подляского и Люблинского воеводств – из-за наплыва нелегальных мигрантов, сообщает издание Rzecz Pospolita

По словам главы польского Министерства внутренних дел Мариуша Камински, с начала августа мигранты пытались незаконно попасть на территорию Польши из Беларуси три тысячи раз. За 2020 год таких попыток было лишь 120.

Согласно совместному заявлению премьеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, кризис спланирован и организован режимом Александра Лукашенко.

“Люди из Ирака попадают на территорию Беларуси, а оттуда их вытесняет в Литву, Латвию и Польшу”, – прокомментировал Камински.

Режим ЧП будет действовать 30 дней и затронет 183 населенных пункта. Власти ограничат проведение развлекательных и массовых мероприятий. Кроме того, попасть в поселения смогут лишь те, кто проживает там.

“Это первое военное положение в истории свободной Польши”, — отметил Камински. В дальнейшей режим возможно будет продлен.

Ранее польские власти приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на польско-белорусской границе. Аналогичные меры предпримет и Литва.

В августе польские пограничники помешали более чем 1300 иностранцам пересечь границу, а около 750 человек были задержаны и помещены в закрытые центры для беженцев.

Уже около двух недель недалеко от села Уснаж-Гурны на границе Польши и Беларуси кочует группа мигрантов из Афганистана. По сообщениям Пограничной службы, там находится 24 человека, но как сообщает фонд "Спасение" (Fundacja Ocalenie), который оказывает помощь беженцам, иммигрантам и репатриантам в Польше, на самом деле там 32 мигранта, среди которых – женщины и 15-летняя девочка.