Минобороны начинает новый набор контрактников, цель - 400 тысяч человек

С 1 апреля в России начнётся новый набор контрактников в армию, для этого министерство обороны разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы. Сразу несколько региональных СМИ публикуют общую цифру контрактников, которыми, по планам Минобороны, необходимо пополнить войска - 400 тысяч.

Утверждается, что основная часть работы ляжет на сотрудников военных комиссариатов, а в конечном итоге отвечать за выполнение плана будут губернаторы. По планам Минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должны поступить по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч.

Сообщается также, что во вторник жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы - как это было в сентябре прошлого года после объявленной Владимиром Путиным так называемой "частичной мобилизации". Власти региона утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных воинского учета". В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг, как и ранее, планы по проведению второй волны мобилизации. "В Кремле нет таких обсуждений", - заявил Песков.

Слухи о начале второй волны мобилизации в России в связи с нехваткой живой силы для продолжения полномасштабной войны в Украине периодически появляются в СМИ с конца прошлого года. О проведении подобных мероприятий предупреждали, в частности, разведки нескольких западных стран и власти Украины. В Кремле отрицали и отрицают эти планы.

По официальным данным, с сентября прошлого года в рамках "частичной мобилизации" на военную службу призвали свыше 330 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Таким образом официально мобилизация в России продолжает действовать.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трёх лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками. Вместе с тем накануне в Госдуму был внесён законопроект о повышении предельного возраста службы в призывной армии с 27 до 30 лет.

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