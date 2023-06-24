СМИ в Ростове-на-Дону сообщили о взрыве в районе штаба военного округа

В Ростове-на-Дону в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) произошёл взрыв, сообщают местные СМИ.

В телеграм-каналах распространяется видео, на котором видны бегущие люди. Сообщается о последовавшей за взрывом стрельбе. "Что-то "хлопнуло" в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан", — уточняет ростовское издание 161.ru, но что именно произошло, остается неясным.

161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что предположительно наёмники ЧВК "Вагнер" устанавливают в районе штаба ЮВО минные шлагбаумы.

Официальных комментариев от властей Ростовской области о последних событиях пока не поступало. Известно, что губернатор региона Василий Голубев призвал жителей к единству и поддержке президента России.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, предположительно, удара по колонне ЧВК "Вагнер" в Ростовской области на трассе "Дон". Радио Свобода не может оперативно подтвердить его подлинность.

Телеграм-канал "Ростов Главный" публикует видео большой колонны военной техники. Видео в редакцию прислал подписчик. По его словам, автомобили и грузовики из Чечни направляются в сторону Ростова-на-Дону.

В пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что регулярные российские войска нанесли ракетные удары по тылам его подразделений, и что было множество жертв. Никаких подтверждений этому нет. Пригожин заявил, что ЧВК начинает "марш справедливости" — вооружённый поход на Москву с целью наказать российское военное руководство.

В Минобороны России назвали сообщения Пригожина об ударе по лагерям наёмников фейками и провокацией. Российские генералы призвали бойцов "Вагнера" отказаться от исполнения приказов Пригожина. ФСБ России объявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела по статье о призывах к вооружённому мятежу.

К утру субботы поступили сообщения, что ЧВК "Вагнер" взяла под контроль военные и административные объекты в Ростове-на-Дону и некоторые объекты в Воронеже.

В текущей ситуации Радио Свобода не может оперативно проверить достоверность поступающей информации.

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