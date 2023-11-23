Адвокат волонтёра Демиденко опроверг информацию о возбуждении нового дела

Адвокат 61-летнего белгородского волонтёра Александра Демиденко, который помогал украинским беженцам переходить границу при возвращении на родину, заявил, что в отношении его подзащитного не возбуждали уголовное дело по статье государственной измене. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на юриста Елену Палымову.

По словам адвоката, Демиденко и его юристы не знают о возбуждении какого-либо новгого уголовного дела. "Нет никакого постановления о возбуждении уголовного дела. Возможно, есть какой-то материал проверки", - заявила Палымова.

Ранее проект "Можем объянисть" со ссылкой на сын Александра Демиденко Олега сообщил, что в отношении волонтёра возбуждено второе уголовное дело. Его якобы обвиняют в госизмене. Олег Демиденко ссылался на письмо, полученное от своего отца 16 ноября. После выхода статьи "Можем объяснить" Демиденко заявил, что поспешил и "наделал глупостей". Он утверждает, что хотел дать быстрее материалы журналистам, но просил не публиковать их какое-то время.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 61-летний Александр Демиденко выходил на антивоенные пикеты и помогал украинским беженцам возвращаться на родину, подвозил их до границы, принимал у себя дома. В его доме останавливались до 900 человек, которым нужно было где-то переночевать – пограничный пункт из-за обстрелов часто закрывался, пишет "Медиазона".

Демиденко пропал на российском КПП "Колотиловка" в Белгородской области 17 октября. По словам волонтёров, он привёз к погранпункту пожилую женщину, но на стоянке ему преградили дорогу двое участников теробороны. После этого связь с ним пропала.

Три дня спустя сотрудники полиции привезли Демиденко домой и провели обыск, во время которого у него предположительно обнаружили гранату и взрыватели 1940-х годов.

20 октября Александра Демиденко арестовали на 10 суток по административной статье о распитии алкогольных напитков. 31 октября он вышел на свободу, однако на следующий день его снова задержали и арестовали на 30 суток. Во время второго административного ареста возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и поместили в СИЗО.