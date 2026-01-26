Ссылки для упрощенного доступа

СМИ: военные РФ покидают аэродром Эль-Камышлы в Сирии

Россия выводит своих военных с аэродрома Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии - на фоне последних событий в стране, связанных со стремлением правительства в Дамаске установить контроль над территориями, находившимися в последние годы под управлением сил местных курдов.

О том, что российские военные покидают аэродром, сообщает со ссылкой на пять источников агентство Reuters, а также арабские СМИ.

Российские военные были размещены в Эль-Камышлы с 2019 года. Отмечается, что численность находившихся там военных была небольшой в сравнении с двумя другими российскими базами в стране - в Тартусе и Хмеймиме. Источники сообщают, что в последние два дня российская военная техника и тяжёлое вооружение передислоцируются на базу в Хмеймиме. Часть российских военных, находившихся в Камышлы, как утверждается, останется в Хмеймиме, другая вернётся на родину.

Минобороны России не комментировало сообщения. По состоянию на понедельник на аэродроме продолжали развеваться российские флаги. Источник Reuters, однако, утверждает, что новые власти Сирии попросили Россию уйти с базы.

Россия поддерживала в гражданской войне в Сирии режим Башара Асада. После его свержения в декабре 2024 года российское военное присутствие в стране сохранилось, а Москва признала новое руководство страны во главе с Ахметом аш-Шараа, который в прошлом году посетил Москву.

В последние недели после серии столкновений курдские Сирийские демократические силы были вынуждены пойти на соглашение с властями в Дамаске. Договорённости предусматривают постепенное установление центральным правительством контроля над северо-востоком Сирии в обмен на ряд гарантий соблюдения прав местного населения и интеграцию курдской администрации и вооружённых отрядов в госструктуры.

