В Москве стреляли в замначальника ГРУ генерала Алексеева

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России (военная разведка, известная как ГРУ). Об этом сообщили в Следственном комитете. Утверждается, что генерал был ранен и госпитализирован.

Согласно сообщению, неизвестный открыл по военному огонь в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что нападение произошло утром 6 февраля на лестничной клетке, когда генерал выходил из квартиры. Другие подробности пока не известны.

В результате покушений в России в последние годы погибли несколько высокопоставленных военных, однако как правило речь шла не о стрельбе, а о взрывах.

Генерал находится под санкциями ряда стран. В Великобритании Алексеева обвиняют в причастности к покушению на Сергея Скрипаля в Солсбери. В США в санкционный список он был внесён в связи с деятельностью его подопечных в киберпространстве, и в частности по обвинению в причастности к вмешательству в выборы президента США. Алексеев также участвовал в российской военной операции в Сирии в поддержку режима Башара Асада, в 2017 году он был удостоен звания Героя России.

Проект "Система" Радио Свобода и Настоящего Времени называл его одним из ключевых кураторов так называемых добровольческих формирований в Украине. В частности, он стоял за созданием так называемой ЧВК "Редут", которая по сути являлась сетью ГРУ для вербовки людей на войну.

Его также называли одним из кураторов ЧВК "Вагнер", во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года он записывал видеообращение к бойцам ЧВК, а также общался лично с Пригожиным.

Непосредственный начальник Алексеева Игорь Костюков сейчас возглавляет российскую делегацию на переговорах с США и Украиной, очередной раунд которых прошёл накануне в Абу-Даби.