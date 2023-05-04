СМИ: заявление на Женю Беркович два года назад написали активисты НОД

Заявление в правоохранительные органы на театрального режиссёра и поэтессу Женю Беркович ещё два года назад подали активисты прокремлёвского движения НОД, сообщает издание "Черта". Тогда, в мае 2021 года, они пожаловались на её спектакль "Финист Ясный Сокол", назвав постановку "антироссийской" и усмотрев в ней "угрозу безопасности России".

Телеграм-канал "ЧТД" отмечает, что в октябре прошлого года на канале НОДа также появилось сообщение о том, что спектакль покажут в Нижнем Новгороде. Сторонники движения призвали привлечь Беркович к уголовной отвественности уже за "оправдание терроризма" - именно по этому обвинению режиссёр в итоге и была задержана.

В четверг стало известно, что российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с постановкой режиссёром Женей Беркович спектакля "Финист Ясный Сокол" по пьесе Светланы Петрийчук. И Беркович, и Петрийчук утром в четверг были задержаны в Москве и отвезены на допрос в следственное управление по Центральному административному округу Москвы. Позже появилась информация, что обвиняемых в оправдании терроризма увезли в изолятор временного содержания, и что суд изберёт для них меру пресечения в пятницу, 5 мая.

Также в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля был вызван директор московского театра "Дочери СОСО" Александр Андриевич. Спектакль "Финист Ясный Сокол" идёт на сцене этого театра.

Утром в четверг обыски по уголовному делу прошли у 88-летней бабушки Беркович, правозащитницы и писательницы Нины Катерли, и матери Беркович Елены Эфрос.

Официально об уголовном деле и обысках власти не сообщали.