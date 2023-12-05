СМИ: Зеленский не выступит на видеоконференции перед Сенатом

Президент Украины Владимир Зеленский не выступит на запланированных на 5 декабря видеоконференциях перед перед конгрессменами и сенаторами США.

О том, что Зеленский не будет выступать перед Палатой представителей сообщил в соцсети X корреспондент телеканала CNN Джим Шутто. Подробностей он не привёл.

СМИ также сообщили, что президент Украины не станет выступать и перед Сенатом. Ранее лидер демократов Чак Шумер писал в X, что Белый дом пригласил президента Украины выступить перед сенаторами на закрытом брифинге по вопросу о выделении средств на дополнительную помощь Киеву.

Сообщение о вероятной отмене выступления Зеленского поступило на фоне продолжающейся дискуссии об продолжении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на финансирование поставок оружия и другую помощь Украине и Израилю общей суммой в 106 миллиардов долларов, из них на долю Украины должно было прийтись более 60 миллиардов. Этот запрос до сих пор не был рассмотрен в Конгрессе.

Вчера директор бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и сообщила, что у администрации США к концу года практически закончатся средства для поставок Украине вооружений и техники.

Янг отметила, что без одобрения Конгрессом новых средств для помощи Киеву будут подорваны возможности Украины вести боевые действия против российских войск. "Нет никакого волшебного горшочка, в котором нашлись бы средства. У нас закончились деньги и почти закончилось время", - написала чиновница.

Тем временем телеканал Fox News передаёт, что Джонсон направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором отметил, что помощь Украине будет зависеть от реформы миграционной системы и законов о безопасности границ.

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