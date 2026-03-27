"Смотреть на это страшно": в России переписывают историю

Памятник Сталину в Вологде
Госдума приняла закон, который вводит уголовную ответственность до пяти лет за "отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, оскорбление памяти жертв геноцида и осквернение их захоронений в России и за рубежом". Документ прошёл сразу второе и третье чтение. Вскоре его подпишет президент. По словам автора законопроекта заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко, "защита правды о геноциде советского народа является вопросом национальной безопасности".

В конце декабря 2025 года Владимир Путин установил в России День памяти жертв геноцида советского народа, который отмечается 19 апреля. Новый закон будет наказывать "за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных в России или за её пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа".

Эксперты отмечают, что термина "геноцид советского народа" не было даже в СССР, он появился в России только в последние годы. Новый закон принимается на фоне уничтожения исторической памяти о сталинских репрессиях и войне России против Украины. Символично, что пропагандировать идеи нового закона будет бывший Музей истории ГУЛАГа. Вместо него открыт Музей памяти жертв геноцида советского народа.

Экспонаты Музея истории ГУЛАГа до его закрытия
Музей истории ГУЛАГа в Москве закрыли в ноябре 2024 года. Там были собраны материалы государственных и семейных архивов, воспоминания бывших заключенных и их личные вещи, а также предметы, найденные на местах расположения сталинских лагерей. Ранее российские власти пересмотрели Концепцию о жертвах политических репрессий – из неё убрали упоминания об их массовости, положение о необходимости увековечить память жертв репрессий и многое другое. Сейчас во многих российских регионах вновь устанавливаются памятники Сталину, а памятные знаки и таблички, посвящённые жертвам репрессий, убираются.

Для чего российская власть стирает память о сталинских репрессиях, но собирается бороться с "геноцидом советского народа", и против кого конкретно может быть направлен новый закон, Радио Свобода рассказала одна из основательниц общества "Мемориал", правозащитница, историк и публицист Ирина Щербакова:

Это абсолютно оруэлловский перевертыш самого понятия геноцид и всех исторических фактов

– Этот закон настолько бессмысленный и настолько, как и другие принятые исторические законы, не имеет никакого отношения ни к истории, ни к термину "геноцид", что в этом смысле комментировать его трудно. Я думаю, что он направлен против европейской памяти, против памяти о массовом терроре и политических репрессиях, против того, что советская армия, освобождая Европу от фашизма, совершенно никак не принесла свободу европейским странам. К примеру, страны Балтии оказались под советской империей, всюду стояли советские войска и так далее. Если кто-то пытался вырваться из этой империи, как чехи в 1968 году, туда снова вводили войска и танки.

Этот закон вводится против этой памяти, потому что ни с какими историческими фактами он не имеет ничего общего. Никто не отрицает миллионных жертв, которые понесли народы СССР во время Второй мировой войны. Но если уж говорить о самом термине "геноцид", то надо, прежде всего, вспомнить геноцид по отношению к народам СССР, который осуществлялся самим государством. Но это абсолютно оруэлловский перевертыш самого понятия геноцид и всех исторических фактов.

Ирина Щербакова
Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит, что закон "усилит правовую охрану исторической памяти и будет противостоять попыткам реабилитации нацизма". А что на самом деле происходит в России с исторической памятью?

На память о погибших во время войны никто не покушается

– Насколько я понимаю, на территории России никто не покушается на памятники в честь Второй мировой войны. Всюду стоят памятники погибшим, Вечные огни, стелы. Кстати говоря, надо ещё вспомнить, захоронили ли всех погибших? Ещё совсем недавно было известно о множестве незахоронённых. В частности, речь идёт о солдатах Второй ударной армии, которые погибли под Ленинградом. Так что лучше бы власть думала об этом. На память о погибших во время войны никто не покушается.

Я думаю, что этот закон направлен против перемещений памятников советским солдатам, которые в последние годы произошли в странах Балтии и в ряде других странах. Эти памятники не имеют ничего общего с настоящими фронтовиками, которые ценой страшных жертв действительно освободили Европу от фашизма, но уж никак не принесли свободу ни странам Балтии, ни Польше и так далее. Я думаю, что это направлено на них – чтобы тема сопротивления стран советской оккупации после 1945 года превращалась в тему защиты от нацизма. Хотя это совершенно не так и не имеет с этим ничего общего.

Вечный огонь в российском городе, иллюстративное фото
Мы видим, что власти закрыли в Москве Музей истории ГУЛАГа.
Чуть раньше в России запретили доступ к делам репрессированных. О чём говорит эта тенденция?

Посмотрите, в каком виде в ходе обменов освобождают украинских военнопленных – вот о чём надо было бы говорить

–Это совершенно очевидная тенденция не говорить о преступлениях государства против собственного народа. Не говорить о преступлениях, которые совершались Сталиным, забыть жесточайшую сталинскую политику и массовый террор. Когда они говорят о "геноциде советского народа", следовало бы вспоминать об 11 народах и национальностях СССР, которые были депортированы. Следовало бы говорить о миллионах раскулаченных и сосланных крестьян. Следовало бы говорить о Голодоморе, который унёс жизни миллионов людей в Украине, Казахстане и так далее. Я уже не говорю о миллионе расстрелянных в так называемом Большом терроре.

Вот о чём надо было бы говорить на самом деле. А российские власти совершенно не хотят об этом говорить и ставят памятники Сталину. Они пытаются всячески удалить из общественного сознания память о репрессиях. Поэтому превращают Музей ГУЛАГа в музей настоящей фальсификации истории. Кроме того, принятие нового закона очень даже коррелируется с войной, которую Россия ведёт против Украины. Пропагандистски необходимость этой войны объяснялась и подавалась людям как война с нацизмом и фашизмом, что абсолютно не имело ничего общего с реальностью. Наоборот, Россия напала на Украину, ведёт страшную агрессивную войну, уничтожает мирное население.

Посмотрите, в каком виде в ходе обменов освобождают украинских военнопленных – вот о чём надо было бы говорить. В каком ужасном виде украинские военнопленные выходят из лагерей, в каких условиях они содержатся, что переживают эти люди и гражданские украинцы, захваченные на оккупированных территориях – смотреть на это страшно. Это действительно преступление российской власти. Но, конечно, это всё будет вывернуто, и в новом Музее геноцида советского народа мы сможем увидеть какие-то преступления, которые якобы совершены в Луганской и Донецкой областях. Страшно подумать, в какую пропаганду всё это превратится, – считает Ирина Щербакова.




