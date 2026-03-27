"Смотреть на это страшно": в России переписывают историю

Госдума приняла закон, который вводит уголовную ответственность до пяти лет за "отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, оскорбление памяти жертв геноцида и осквернение их захоронений в России и за рубежом". Документ прошёл сразу второе и третье чтение. Вскоре его подпишет президент. По словам автора законопроекта заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко, "защита правды о геноциде советского народа является вопросом национальной безопасности".

В конце декабря 2025 года Владимир Путин установил в России День памяти жертв геноцида советского народа, который отмечается 19 апреля. Новый закон будет наказывать "за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных в России или за её пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа".

Эксперты отмечают, что термина "геноцид советского народа" не было даже в СССР, он появился в России только в последние годы. Новый закон принимается на фоне уничтожения исторической памяти о сталинских репрессиях и войне России против Украины. Символично, что пропагандировать идеи нового закона будет бывший Музей истории ГУЛАГа. Вместо него открыт Музей памяти жертв геноцида советского народа.

Музей истории ГУЛАГа в Москве закрыли в ноябре 2024 года. Там были собраны материалы государственных и семейных архивов, воспоминания бывших заключенных и их личные вещи, а также предметы, найденные на местах расположения сталинских лагерей. Ранее российские власти пересмотрели Концепцию о жертвах политических репрессий – из неё убрали упоминания об их массовости, положение о необходимости увековечить память жертв репрессий и многое другое. Сейчас во многих российских регионах вновь устанавливаются памятники Сталину, а памятные знаки и таблички, посвящённые жертвам репрессий, убираются.

Для чего российская власть стирает память о сталинских репрессиях, но собирается бороться с "геноцидом советского народа", и против кого конкретно может быть направлен новый закон, Радио Свобода рассказала одна из основательниц общества "Мемориал", правозащитница, историк и публицист Ирина Щербакова:

– Этот закон настолько бессмысленный и настолько, как и другие принятые исторические законы, не имеет никакого отношения ни к истории, ни к термину "геноцид", что в этом смысле комментировать его трудно. Я думаю, что он направлен против европейской памяти, против памяти о массовом терроре и политических репрессиях, против того, что советская армия, освобождая Европу от фашизма, совершенно никак не принесла свободу европейским странам. К примеру, страны Балтии оказались под советской империей, всюду стояли советские войска и так далее. Если кто-то пытался вырваться из этой империи, как чехи в 1968 году, туда снова вводили войска и танки.

Этот закон вводится против этой памяти, потому что ни с какими историческими фактами он не имеет ничего общего. Никто не отрицает миллионных жертв, которые понесли народы СССР во время Второй мировой войны. Но если уж говорить о самом термине "геноцид", то надо, прежде всего, вспомнить геноцид по отношению к народам СССР, который осуществлялся самим государством. Но это абсолютно оруэлловский перевертыш самого понятия геноцид и всех исторических фактов.

–Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит, что закон "усилит правовую охрану исторической памяти и будет противостоять попыткам реабилитации нацизма". А что на самом деле происходит в России с исторической памятью?

– Насколько я понимаю, на территории России никто не покушается на памятники в честь Второй мировой войны. Всюду стоят памятники погибшим, Вечные огни, стелы. Кстати говоря, надо ещё вспомнить, захоронили ли всех погибших? Ещё совсем недавно было известно о множестве незахоронённых. В частности, речь идёт о солдатах Второй ударной армии, которые погибли под Ленинградом. Так что лучше бы власть думала об этом. На память о погибших во время войны никто не покушается.

Я думаю, что этот закон направлен против перемещений памятников советским солдатам, которые в последние годы произошли в странах Балтии и в ряде других странах. Эти памятники не имеют ничего общего с настоящими фронтовиками, которые ценой страшных жертв действительно освободили Европу от фашизма, но уж никак не принесли свободу ни странам Балтии, ни Польше и так далее. Я думаю, что это направлено на них – чтобы тема сопротивления стран советской оккупации после 1945 года превращалась в тему защиты от нацизма. Хотя это совершенно не так и не имеет с этим ничего общего.

– Мы видим, что власти закрыли в Москве Музей истории ГУЛАГа.

Чуть раньше в России запретили доступ к делам репрессированных. О чём говорит эта тенденция?

–Это совершенно очевидная тенденция не говорить о преступлениях государства против собственного народа. Не говорить о преступлениях, которые совершались Сталиным, забыть жесточайшую сталинскую политику и массовый террор. Когда они говорят о "геноциде советского народа", следовало бы вспоминать об 11 народах и национальностях СССР, которые были депортированы. Следовало бы говорить о миллионах раскулаченных и сосланных крестьян. Следовало бы говорить о Голодоморе, который унёс жизни миллионов людей в Украине, Казахстане и так далее. Я уже не говорю о миллионе расстрелянных в так называемом Большом терроре.

Вот о чём надо было бы говорить на самом деле. А российские власти совершенно не хотят об этом говорить и ставят памятники Сталину. Они пытаются всячески удалить из общественного сознания память о репрессиях. Поэтому превращают Музей ГУЛАГа в музей настоящей фальсификации истории. Кроме того, принятие нового закона очень даже коррелируется с войной, которую Россия ведёт против Украины. Пропагандистски необходимость этой войны объяснялась и подавалась людям как война с нацизмом и фашизмом, что абсолютно не имело ничего общего с реальностью. Наоборот, Россия напала на Украину, ведёт страшную агрессивную войну, уничтожает мирное население.

Посмотрите, в каком виде в ходе обменов освобождают украинских военнопленных – вот о чём надо было бы говорить. В каком ужасном виде украинские военнопленные выходят из лагерей, в каких условиях они содержатся, что переживают эти люди и гражданские украинцы, захваченные на оккупированных территориях – смотреть на это страшно. Это действительно преступление российской власти. Но, конечно, это всё будет вывернуто, и в новом Музее геноцида советского народа мы сможем увидеть какие-то преступления, которые якобы совершены в Луганской и Донецкой областях. Страшно подумать, в какую пропаганду всё это превратится, – считает Ирина Щербакова.











