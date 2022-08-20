Свобода от "освободителей". Снос советских памятников в Эстонии

Правительство Эстонии начало претворять в жизнь решение о сносе всех советских памятников в стране. Всего в Эстонии около 400 монументов советской эпохи. Одним из первых эта политика коснулась города Нарва, расположенного на российско-эстонской границе: 16 августа здесь, несмотря на протесты местного русскоязычного населения, был демонтирован памятник танку Т-34. Радио Свобода показывает, как выглядят этот и другие советские монументы в Эстонии, которые либо уже снесены, либо будут демонтированы в ближайшее время. Памятник Советской армии в Нарве был расположен в месте, где в 1944 году войска СССР форсировали одноименную реку Нарву и отбросили немецко-фашистские силы. Его установили в 1970 году к 25-летию со дня победы в Великой Отечественной войне.



16 августа власти Нарвы начали процесс снятия танка с постамента. Танк будет перенесен в военный музей в Виймси на севере Эстонии.

"Это решение помогает сосредоточиться на наших важнейших задачах: обеспечении безопасности Эстонии и помощи всему эстонскому народу в преодолении кризиса, вызванного войной в Украине", – сказала в связи со сносом памятника премьер-министр страны Кая Каллас. В Нарве есть и другие достопримечательности, связанные с памятью о российских вторжениях. Например, перестроенный домик Петра I, в котором он останавливался после отвоевания города у шведов в 1704 году во время Северной войны. Тогда, как гласит легенда, Петр лично заколол двух бесчинствовавших в Нарве русских мародеров. Этот сюжет вдохновил на написание картины русского художника-баталиста Николая Зауервейда. Сейчас российское командование не только не борется, но и не признает фактов мародерства своих солдат в Украине, несмотря на многочисленные доказательства.

Масштабных протестов снос монумента с танком Т-34 в Нарве не вызвал. "Нарва город стареющий, здесь мало пассионарности. К тому же люди не идиоты, они видели, что государство может наказывать за такие протесты, как после истории с "Бронзовым солдатом" в 2007 голу. Также немногочисленные лидеры протеста в Нарве были заранее задержаны полицией на 48 часов", – говорит в интервью Радио Свобода нарвский журналист Михаил Комашко. Беспорядки в Таллинне в 2007 году произошли после того, как власти Эстонии решили перенести «Бронзового солдата», мемориал с захоронением останков российских солдат, из центра столицы на кладбище.

Неприятности начались у "Бронзового солдата" еще до установки памятника в его нынешнем виде. В ночь на 8 мая 1946 года временный деревянный памятник на месте захоронения останков 13 советских военнослужащих, погибших под Таллином в ходе Таллинской операции 1944 года, был взорван таллинскими школьницами Агеэдой Паавел и Айли Юргенсон.

Девочки использовали для этого самодельное взрывное устройство и мотивировали свой поступок местью за то, что советские власти массово уничтожали памятники погибшим в эстонской Освободительной войне (военные действия в период с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года, в которых Вооружённые силы Эстонии при участии белогвардейцев противостояли Красной армии). Школьниц арестовали и осуили на 8 лет лишения свободы. В Эстонии остается и множество других монументов советской эпохи. Сносить их будут по мере того, как сами местные жители будут обращать внимание властей на такие памятники. На следующем фото – памятник под названием "мирный атом" в городе Силламяэ. Сейчас это словосочетание звучит применительно к России как оксюморон: весь мир напряженно следит за ситуацией на Запорожской АЭС в Украине, где Россия разместила военную технику и откуда ее войска, по утверждению украинской стороны, обстреливают позиции украинской армии, пользуясь станцией как щитом.

На фото ниже – памятник "Слава труду" в центре города Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорит, что российское вторжение в Украину "открыло раны эстонского общества, напоминанием о которых служат коммунистические памятники". Для многих эстонцев они являются символами полувекового гнета Москвы, когда страна была оккупирована СССР. По данным правительства Эстонии, более 75 000 эстонцев были убиты, заключены или депортированы советской властью в период с 1940 по 1991 год.

На следующем фото – еще один памятник в Нарве, он посвящен воинам, погибшим во время Второй мировой войны. Советский Союз оккупировал страны Балтии – Эстонию, Латвию и Литву – в 1940 году. Во время Второй мировой войны туда вошли немецкие войска. После отступления нацистов в 1944 году СССР возобновил контроль над странами Балтии, вплоть до своего распада в 1991 году. США и несколько других западных стран никогда не признавали эти балтийские страны частью Советского Союза.

Наш следующий экспонат – памятник Ленину, перенесенный из центра Нарвы в городской замок еще в 90-х годах. Военный историк Игорь Копытин считает, что демонтированные военные памятники олицетворяют советское присутствие в Эстонии. "На мой взгляд, они не имеют какой-либо архитектурной ценности. Танк "Т-34" был установлен в том месте, где советские войска в июле 1944 года форсировали реку Нарову… На этом примере мы видим конфликт исторической памяти: для многих русскоязычных жителей Нарвы памятник-танк стал местом культового поклонения и символом благодарности своим предкам, которые воевали на ленинградском фронте, участвовали в боях за овладение территорией северной Эстонии и восстанавливали Нарву после войны. А эстонцы помнят, что за этими танками, артиллерией и войсками Красной армии последовала депортация, истребление мирного населения, борьба с "лесными братьями" и с любым инакомыслием, утрата национального эстонского государства", – подчеркивает Копытин.

Последнее фото в нашей галерее – памятник советским войскам в северо-западном городе Лихула. В 2007 году неизвестные облили его красной краской. Несмотря на решение эстонских властей снести все советские памятники в стране, мемориалы, которые располагаются на обычных или военных кладбищах, судя по всему, будут сохранены. Несмотря на это, российские власти подвергли резкой критике решение эстонских властей демонтировать советские памятники, а российский МИД направил в эстонское внешнеполитическое ведомство ноту протеста.