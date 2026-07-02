В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями – в некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах друзьям и родственникам. В Волгограде, например, полиция заставила по меньшей мере трех человек записать видео с извинениями за публикации. В местных СМИ угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе, на видео слышны лишь звуки взрывов.

Можно ли снимать удары беспилотников и выкладывать их в общий доступ и причем тут госизмена разбираемся вместе с гостем программы "Человек имеет право" адвокатом, участником правозащитного проекта "Первый отдел" Евгением Смиронвым.

Также в выпуске: Побои – это скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии. Комментирует психолог Мария Сабунаева. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов. Комментируют председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов " Батани" Павел Суляндзига и член международного комитета коренных народов России, активист народа саами Андрей Данилов