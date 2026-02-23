Со стримингового сервиса "Яндекса" удалили песню "Опиум для никого"

Выпущенную в 1995 году песню группы "Агата Кристи" "Опиум для никого" (где есть строчки "Напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променад" или "Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить") удалили со стримингового сервиса "Яндекс.музыка", обратил внимание журналист Александр Черных. Об этом сообщает "Настоящее Время".

Бывший фронтмен группы Вадим Самойлов сообщил, что с сервиса удалили сразу три альбома группы, потому что несколько песен признали "пропагандой наркотиков". "Скоро в песни будут внесены небольшие изменения, мы просто будем вычёркивать какие-то слова. Ну, это общепринятая практика. И эти альбомы снова появятся", — сообщил Самойлов в интервью, вышедшем сегодня на калужском "Радио 40".

Артист рассказал, что "система искусственного интеллекта, которая анализирует композиции на запрещённый контент", нашла "три таких эпизода в трёх песнях", и, поскольку нельзя "ограничить доступ" к конкретным песням, пришлось удалить со стриминга сразу три альбома.

Самойлов добавил, что поддерживает цензуру, "потому что само упоминание наркотического вещества в литературе, ещё в чем-то, у какой-то несозревшей души может вызвать", однако не пояснил, что именно. Он добавил: "То, что это сделано сыро и серо — с этим тоже сложно не согласиться".

При этом песня пока остается в других сервисах – например, VK Музыка, убедилось "Настоящее Время".

"Опиум для никого" – один из хитов группы "Агата Кристи" с одноимённого альбома 1995 года. Автор песни, младший брат Вадима Самойлова Глеб в различных интервью пояснял, что заложил в лирику "стёб над рокерами и во многом над собой – черные одежды, раскрашивание лиц, деланный декаданс", а также идею, что "музыка – это опиум для никого".

В декабре 2021 года журналистка Ирина Шихман спрашивала главу цензурной организации "Лига безопасного интернета" Екатерину Мизулину, можно ли считать "Опиум для никого" "пропагандой наркотиков". Мизулина ответила, что в сравнении с современными исполнителями содержание песен "Агаты Кристи" можно назвать "более глубоким", и что пока на них не было жалобы.

Братья Самойловы создали группу "Агата Кристи" в Свердловске (Екатеринбурге) в конце 1980-х. В 2009 году они сообщили о распаде группы, поскольку их пути и ценности разошлись.

В 2008-2012 годы Вадим Самойлов был членом Общественной палаты, 6 февраля 2012 года стал доверенным лицом Владимира Путина как кандидата в президенты. С 2015 года неоднократно посещал с концертами так называемые "ЛНР" и "ДНР", выступал на российской авиабазе в Сирии Хмеймим, заявлял о дружбе с экс-помощником Путина Владиславом Сурковым, а в 2022 году поддержал вторжение России в Украину.

Глеб Самойлов через суд пытался запретить старшему брату исполнять песни группы, а также критиковал его поездки на оккупированные территории Украины и высказывал опасения, что война на Донбассе может закончиться третьей мировой. В 2014 году он написал песню "Живой", посвящённую погибшим участникам украинской Революции достоинства на Майдане. В 2024 году его концерт в Екатеринбурге отменили после жалоб "Русской общины", члены которой заявили, что написали заявление в МВД за то, что по их данным, высказывался против войны в Украине.