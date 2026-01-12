"Газпром-Медиа" вложил сотни миллионов рублей в поиск пропаганды

"Газпром-Медиа Холдинг" инвестировал несколько сотен миллионов рублей в комплекс модулей "Платформа Предикто", одна из систем которого разработана для автоматизированной проверки видеоконтента на наличие "нежелательных элементов" – пропаганду наркотиков, алкоголя, курения и ЛГБТ. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник в медиаотрасли, знакомый с деталями проекта.

После обработки видео в этой программе она возвращает файл с цветовой разметкой наличия или отсутствия признаков курения, алкоголя, наркотиков, ЛГБТ.

Сама платформа состоит из 12 модулей. Помимо модуля проверки контента, она включает модули для персонализации контента, анализа пользовательской активности, рекомендательную систему, поисковую и аналитическую системы.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающих среди прочего "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" и "пропаганду смены пола и педофилии". Один из законов запрещает пропаганду ЛГБТ в любых продающихся в России товарах – фильмах, книгах, рекламных роликах и аудиовизуальных сервисах.

После принятия закона ряд кинотеатров были оштрафованы на миллионы рублей. Так, в частности, в сентябре 2024 года онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" оштрафовали на 10 миллионов рублей по двум делам – о пропаганде ЛГБТ и пропаганде педофилии.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал "экстремистской организацией" несуществующее "международное движение ЛГБТ" и запретил его деятельность на территории России.