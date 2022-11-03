Со здания администрации в Херсоне сняли флаг России

Со здания Херсонской областной администрации в аннексированном Херсоне сняли флаг России. Фотографии и видео опубликованы в местных пабликах, их публикуют также российские СМИ.

Российские власти пока не комментировали снятие флага. Однако заместитель главы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Соловьёв TV" предположил, что российские войска могут быть отведены на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу города Херсон.

По словам Стремоусова, в течение ближайших двух недель возможно наступление украинских войск на город.

Ранее командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин говорил о возможности "непростых решений" о судьбе областного центра, взятого российскими войсками под контроль в самом начале вторжения, в начале марта.

В начале октября украинские войска освободили ряд районов на севере области - вскоре после того, как Россия заявила о её аннексии. 18 октября оккупационные власти объявили о начале перемещения жителей правобережья Днепра на левый берег в связи с угрозой украинского наступления. О возможности сдать город Херсон и всё правобережье представители российских властей до последнего времени прямо не говорили. При этом Херсона вывезли памятники российским и советским деятелям и даже покоившиеся там останки князя Григория Потёмкина-Таврического.

Несколько дней назад было объявлено, что так называемая эвакуация закончилась. После этого было объявлено и о вывозе населения части районов левобережья Днепра. Российские власти объявили, что с 6 ноября эвакуация жителей из Каховского района Херсонской области может стать принудительной для всех.

Накануне в Херсоне была закрыта переправа через Днепр. Назначенная Россией администрация объявила, что прекращает транспортное сообщение – как автомобильное, так и почти полностью речное.

При этом украинские войска в течение всего этого времени не вели активных наступательных действий, ограничиваясь обстрелами. Утром в четверг сообщается о серьёзных разрушениях в результате обстрела здания администрации посёлка Голая Пристань на левом берегу Днепра.