В аннексированном Херсоне закрыта переправа через Днепр

В аннексированном российскими властями Херсоне закрылась переправа через Днепр. Это подтверждают как украинские, так и российские СМИ. Назначенная Россией администрация Херсонской области, ранее призывавшая всех жителей эвакуироваться с правого берега Днепра на левый, в среду объявила, что прекращает транспортное сообщение - как автомобильное, так и почти полностью речное.
Причины закрытия переправы власти не комментируют. Ранее предполагалось, что они ожидают масштабного наступления вооружённых сил Украины на Херсон и окрестности, и потому предлагают местным жителям переехать в более безопасное место на левобережье.
Что касается самого левобережья Днепра, там также проходит вывоз гражданского населения, в первую очередь тех, кто лоялен властям, назначенным Россией. В случае перехода территории под контроль Украины им может грозить суд за коллаборационизм.
Ранее местные власти объявили, что с 6 ноября эвакуация жителей из Каховского района Херсонской области может стать принудительной для всех.
- О начале перемещения жителей правобережья Днепра оккупационные власти Херсонской области объявили 18 октября. Причина, по их словам, наступление украинской армии и обстрелы со стороны Украины. О возможности сдать город Херсон и всё правобережье представители российских властей прямо не говорили, однако командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин заявил, что возможны "непростые решения".
- 28 октября, российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявлял о завершении "работы по организации вывоза" жителей правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области на левый берег и в другие регионы. 31 октября глава оккупационной администрации области Владимир Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
- Украина обвиняет Россию в депортации своих граждан.
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