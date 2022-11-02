В аннексированном Херсоне закрыта переправа через Днепр

В аннексированном российскими властями Херсоне закрылась переправа через Днепр. Это подтверждают как украинские, так и российские СМИ. Назначенная Россией администрация Херсонской области, ранее призывавшая всех жителей эвакуироваться с правого берега Днепра на левый, в среду объявила, что прекращает транспортное сообщение - как автомобильное, так и почти полностью речное.

Причины закрытия переправы власти не комментируют. Ранее предполагалось, что они ожидают масштабного наступления вооружённых сил Украины на Херсон и окрестности, и потому предлагают местным жителям переехать в более безопасное место на левобережье.

Что касается самого левобережья Днепра, там также проходит вывоз гражданского населения, в первую очередь тех, кто лоялен властям, назначенным Россией. В случае перехода территории под контроль Украины им может грозить суд за коллаборационизм.

Ранее местные власти объявили, что с 6 ноября эвакуация жителей из Каховского района Херсонской области может стать принудительной для всех.