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Собор Парижской Богоматери откроется в конце 2024 года после реконструкции

Пожар 15 апреля 2019 года нанёс, в частности, непоправимый ущерб кровле собора. Восстановление средневекового памятника архитектуры продлится ещё около двух лет, до конца 2024 года

В понедельник в Париже объявлено, что реконструкция Собора Парижской Богоматери "идёт достаточно быстро", и можно надеяться на его открытие для богослужений и туристов в конце 2024 года, менее чем через шесть лет после пожара 15 апреля 2019 года.

Знаменитый шпиль собора сгорел и обрушился. Строительство нового шпиля можно будет наблюдать уже в этом году, заявил генерал Жан-Луи Жоржелен, командующий ремонтно-строительными работами. "Возвращение шпиля в силуэт города, будет означать, что мы выигрываем битву за Нотр-Дам", сказал армейский генерал агентству Associated Press.

Собственно реконструкция началась в прошлом году, через два года работ по укреплению строения и созданию безопасных условий для реставраторов и строителей.

Правительство решило восстановить шедевр архитектуры 12-го века в том виде, в каком он был известен до пожара. Будет воссоздан и 93-метровый шпиль, поднявшийся над собором в 19-м веке по проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка.

Во вторник, 7 марта в подземном пространстве на против входа в собор открывается выставка, посвящённая реконструкции, научным и техническим разработкам, представлены и оставшиеся после пожара некоторые фрагменты интерьера собора.

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