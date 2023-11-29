Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили в городском округе Подольск летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эту информацию подтвердило Минобороны России. В ведомстве уточнили, что это был беспилотник самолётного типа, запущенный, как утверждается, украинскими военными.



На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил Собянин.

Последний раз беспилотник сбивали над Подольском ночью 26 ноября. Тогда при падении обломков повреждения получили четыре частных дома.

В ту же ночь над центральными регионами России были сбиты более 20 беспилотников. По сообщениям Минобороны, атаке дронов подверглись Московская, Тульская, Калужская, Смоленская и Брянская области.