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За ночь над Россией были сбиты не менее 20 беспилотников

Не менее 20 беспилотников были сбиты над центральными регионами России в ночь на воскресенье. По сообщениям Минобороны, атаке дронов подверглись Московская, Тульская, Калужская и Брянская области.

В Туле беспилотник врезался в многоквартирный дом, повредив балкон и выбив несколько стёкол. Три человека пострадали от порезов осколками стекла.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что целью беспилотников была Москва. Московские аэропорты Домодедово и Внуково на некоторое время приостанавливали работу.

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