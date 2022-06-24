Соединённые Штаты направят Украине ещё 4 системы HIMARS

Соединённые Штаты выделили Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Об этом в четверг вечером заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Новый пакет военный помощи включает в себя 4 ракетные системы залпового огня HIMARS, 18 катеров, 36000 артиллерийских снарядов, а также гранатомёты и пулемёты.

Как отметил Кирби, общая сумма помощи Украине с начала войны составила 6,1 миллиарда долларов. Конгресс ранее одобрил выделение Украине помощи на сумму до 40 млрд долларов, не все эти деньги предназначены на военные расходы. Был также одобрен механизм ленд-лиза, по которому США могут передавать Украине вооружения.

Накануне министр обороны Украины официально подтвердил прибытие в страну первых четырёх систем HIMARS, выделенных ранее. В пятницу украинское Минобороны опубликовало кадры, как утверждается, их первого боевого применения. На каком участке фронта это произошло - не сообщается.

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, как мы уже писали ранее, могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России.