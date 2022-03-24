Пере-перестройка. Сохранится ли рынок в условиях блокады

Совет директоров Банка России на очередном заседании в минувшую пятницу оставил ключевую ставку на уровне 20 процентов годовых – как и ожидалось. Впрочем, сейчас этот показатель, как и курсы иностранных валют, мало кого интересует. Просто потому, что это пустые цифры, не наполненные никаким содержанием. Валютный рынок, по крайней мере для граждан, в России практически перестал существовать. А реальные ставки по кредитам с начала войны слабо соотносятся с любыми действиями Центробанка.

Гораздо важнее было услышать оценку нынешнего состояния и перспектив российской экономики от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из всех структур финансово-экономического блока правительства именно Банк России дает наиболее трезвый и адекватный анализ. И хотя Набиуллина впервые за долгие годы не стала проводить пресс-конференцию, а ограничилась кратким заявлением по итогам заседания, самое важное она сказала:

Практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках

– А теперь о том, что сейчас происходит с экономикой и инфляцией. Ускорение инфляции в конце февраля – начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего, в непродовольственном сегменте. Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность сильно сократятся из-за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля. На второй неделе марта потребительский ажиотаж несколько снизился.

Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, – это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья, запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться. Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям. Сегодня практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами, – заявила она.

Итак, глава Банка России открыто признала, что санкции затронули практически все российские предприятия. Импорт драматически снизился. Население предъявляет "ажиотажный спрос" на импортные товары, продукты длительного хранения. Однако в ЦБ надеются, что цены на продовольственном рынке скоро стабилизируются. Исходят там из того, что большинство продуктов, которые запасают россияне, производятся внутри страны.

Покупать и чинить ее придется за валюту, а с валютой в стране нынче дефицит

Однако тут все далеко не так просто. На первый взгляд, и зерновыми, и сахаром, и подсолнечным маслом Россия не просто себя обеспечивает, но и экспортирует эти товары за пределы страны. С производством удобрений та же картина. А вот с сельскохозяйственной техникой все уже не так радужно. В нынешних обстоятельствах и фермерам, и крупным агрохолдингам придется осваивать российскую и белорусскую технику. Есть еще китайская. Но покупать и чинить ее придется за валюту, а с валютой в стране нынче дефицит.

Но это еще не самая главная проблема. Как выясняется, значительная доля того, что растет на российских полях, прорастает из импортных семян. Так, по данным НИУ ВШЭ, в 2020 году их доля по подсолнечнику составляла 73 процента, а по сахарной свекле и вовсе 98 процентов. Заместить их все, по крайней мере в этом году, практически невозможно.

А это значит, что сахара и подсолнечного масла в нынешнем сезоне будет произведено намного меньше, чем во все предыдущие годы. Так что люди, запасающие эти продукты, действуют абсолютно рационально. Тем более что крупным мировым производителем и того, и другого всегда была Украина. А там об урожае в этом году можно забыть.

Так что даже та кроха позитива, которую умудрилась выдавить из себя глава Банка России, может не выдержать проверку реальностью. А больше никакого позитива в выступлении Набиуллиной не наблюдалось. Ни уровень инфляции, ни масштабы сокращения российской экономики оценить пока невозможно. Ясно только, что цены продолжат ускоряться, а экономика "в ближайшие кварталы" будет падать.

Сейчас Набиуллина говорит о необходимости пройти обратную трансформацию – попытаться построить автономную самодостаточную модель

Впрочем, главное Набиуллина оставила напоследок, когда заявила о необходимости "масштабной структурной перестройки" российской экономики. В последний раз такого рода трансформацию страна переживала в 90-е годы. Тогда затеянный Политбюро ЦК КПСС "косметический ремонт" вышел из-под контроля и привел к смене всей экономической и социально-политической модели. Социалистический лагерь развалился, и Россия после разрушительного структурного кризиса стала частью мировой экономики. В стране остались только те отрасли и предприятия, которые способны конкурировать на внешнем и внутреннем рынке.

Сейчас Набиуллина говорит о необходимости пройти обратную трансформацию – попытаться построить автономную самодостаточную модель. Теоретически, пройдя не менее разрушительный кризис, чем в начале 90-х, достичь поставленной цели можно. Надо только понимать, что и по уровню технологического развития, и по уровню жизни отставание такого рода замкнутой на себя системы от стран с открытой экономикой будет куда более серьезным, чем отставание СССР от США в 1990 году.

Все остальное довольно быстро перейдет под контроль государства

О рынке, ставках, кредитах и прочих "капиталистических глупостях" придется забыть. В условиях серьезного падения уровня жизни (а его избежать невозможно) сохранить нынешний уровень неравенства без социального взрыва, и возможно, даже гражданской войны будет просто нереально. Частный сектор, если и останется, будет представлен малым и средним бизнесом, который будет обслуживать сферу услуг и потребительский сектор. Все остальное довольно быстро перейдет под контроль государства. Одним словом, впереди – "социализм с человеческим лицом".

И это еще самый мягкий сценарий в случае, если Владимир Путин останется у власти, что автоматически означает сохранение и дальнейшее ужесточение нынешнего уровня международных санкций. Мягкий он потому, что не учитывает демографической катастрофы, в которую превратился демографический кризис из-за военных потерь и самой массовой за последние 100 лет волны эмиграции из России. На деле осуществлять "масштабную структурную перестройку", о необходимости которой говорит Набиуллина, будет просто некому.