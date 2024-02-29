Солдаты стран Запада в Украине? Что имел в виду Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что не исключает ввода войск некоторых стран Европы в Украину в случае дальнейшей эскалации боевых действий на российско-украинском фронте. От его заявлений вскоре открестились многие коллеги. Главы правительств Германии, Великобритании, Испании, Польши и Чехии исключили возможность ввода войск своих стран на территорию Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что у альянса нет планов размещать войска в Украине. Что же означали слова Макрона, и возможны ли все-таки обстоятельства, при которых страны Европы пошлют войска в Украину?

"Не исключать" не значит отправлять

26 февраля лидеры почти 20 европейских стран, а также представители США и Канады собрались в Елисейском дворце в Париже на совещание по вопросам помощи Украине. На пресс-конференции по итогам встречи в ответ на вопрос журналиста о возможности ввода войск союзниками в Украину Макрон ответил, что “это обсуждалось на встрече” и “никакие меры не стоит исключать, дабы остановить Россию в этой войне”. На просьбу назвать страны, рассматривающие отправку войск, Макрон не ответил, дабы “не искажать ситуацию”. Позднее президент добавил, что у участников встречи не было консенсуса по вопросу “отправки или одобрения ввода войск”, но сказал, что “в зависимости от динамичности ситуации никакие меры не стоит исключать”.

На следующий день многие руководители стран ЕС публично отвергли возможность ввода войск в Украину. “На украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат, посланных туда европейскими государствами или странами НАТО”, – заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что альянс уже делает все возможное для помощи Украине, и планов вводить туда войска у него нет.

В действительности на встрече в Елисейском дворце обсуждалось множество вопросов, касающихся помощи Украине. Участники совещания, в частности, договорились о создании новой коалиции, целью которой будет передача Украине дальнобойного оружия. Однако именно фраза французского президента о возможности вводе войск вызвала наибольший резонанс, в том числе и в Москве. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, если Евросоюз и НАТО всё же решат направить в Украину своих солдат, военный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом будет неминуем. "В таком случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности", – сказал Песков.

Если украинский фронт посыплется, некоторые страны могут решить отправить войска в Украину

Заявление Макрона говорит лишь о том, что некоторые страны на парижской встрече подняли вопрос о возможности ввода войск, считает научный сотрудник французского Института международных и стратегических отношений Фредерик Мауро. "Когда эти страны предусматривают отправку войск в Украину? Ответ [Макрона] был “в зависимости от динамичности ситуации”", – отметил Мауро. Эксперт считает, что, если положение украинской армии на фронте резко ухудшится, вопрос о вводе иностранных войск все-таки может быть рассмотрен. "Это мое предположение, что, если украинский фронт посыплется и, скажем, российские войска будут штурмовать Киев, некоторые страны могут решить отправить войска в Украину", – сказал Мауро в интервью Радио Свобода.

Гарантии безопасности = войска?

Заявления Эммануэля Макрона вызвали особый резонанс на фоне подписания Францией и Украиной 16 февраля договора о гарантиях безопасности. Некоторые политики связали такие гарантии с возможностью ввода французских войск в Украину в случае дальнейшего продвижения российских сил. Одним из первых об этом заговорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией. По его словам, некоторые страны подписывают с Киевом договоры о гарантиях безопасности, чтобы потом ввести туда свои войска.

На самом деле двусторонний договор не предусматривает ввода французских войск в Украину в случае эскалации конфликта, а лишь более четко очерчивает сроки и границы уже оказываемой помощи – гуманитарной, военной и финансовой. Например, в договоре указано, что в случае будущей российской атаки Париж должен будет в 24 часа оказать необходимую Киеву военную помощь. Кроме того, договор предусматривает поддержку Украины на пути вступления в НАТО.

Гарантии безопасности для Украины обсуждались на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Члены "большой семерки", участвовавшие в саммите, подписали совместную декларацию о поддержке Украины, в которой упоминались и гарантии безопасности. На данный момент такие соглашения с Киевом подписали Великобритания, Германия, Франция, Дания, а также Канада.

Фредерик Мауро называет договор о гарантиях безопасности своеобразной компенсацией за то, что Украину пока не приняли в НАТО. "Эти договоры не так сильны, как 5-я статья Устава НАТО. (Она расценивает нападение на одну из стран-членов НАТО как атаку на весь альянс и обязует остальных союзников прийти на помощь жертве агрессии. – РС). Они не подразумевают, что в случае атаки на Украину, которая уже происходит, союзники отправят войска в страну. Но они дают определенную альтернативу и говорят о том, что союзники сделают все возможное".

Макрон в авангарде поддержки

И все-таки заявление президента Франции не стоит совсем сбрасывать со счетов. Западные страны могли бы разместить в Украине определенный контингент, занимающийся разминированием или производством оружия, заявил журналистам министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля. "Такие действия потребуют присутствия контингента на территории Украины, но не перейдут черту конфликта", – отметил министр.

Опрошенные Радио Свобода эксперты полагают, что Париж, вероятно, планирует стать лидером в вопросе поддержки Украины. Правительство Франции, не оказавшее ранее столь значительной финансовой и военной помощи Украине, как Германия и Великобритания, теперь старается занять передовые позиции. Так, Париж стал инициатором создания коалиции стран по передаче Украине дальнобойного оружия.

Такие действия потребуют присутствия контингента на территории Украины, но не перейдут черту конфликта

Бывший военный атташе Франции в Великобритании вице-адмирал Патрик Шевальро считает, что Макрон и Сежурне хотели "изменить политическую картину" своими заявлениями о возможности отправки войск в Украину. "Это стратегический сигнал, озвученный главой крупной европейской страны с постоянным членством в Совете безопасности ООН и ядерным оружием. И это заметный сигнал", – говорит Шевальро.

Франция, по его мнению, исчерпала все возможные ресурсы для дипломатического урегулирования конфликта еще на начальном этапе вторжения России в Украину. Эммануэль Макрон долгое время оставался почти единственным европейским лидером, пытавшимся разговаривать с Владимиром Путиным после 24 февраля 2022 года. Их долгие телефонные разговоры даже стали вызывать иронические комментарии в прессе и социальных сетях. Кроме того, французский президент встречался с российским коллегой незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину, пытаясь предотвратить войну. "Эти попытки провалились, но их стоило предпринять", – резюмирует Патрик Шевальро.