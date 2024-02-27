Союзники по НАТО исключили планы по отправке войск в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил агентству Associated Press, что оборонительный союз не планирует отправлять войска в Украину. Комментарий сделан на фоне сообщений, что ряд стран Запада, возможно, рассматривают отправку своих боевых частей в страну, которая уже третий год противостоит российской агрессии.

Как сказал Столтенберг, союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. "Мы делаем это с 2014 года и нарастили усилия после начала широкомасштабного вторжения. Но планов по размещению войск НАТО в Украине сейчас нет", – подчеркнул глава Североатлантического союза.

В преддверии поездки в Париж, где в понедельник около 20 европейских лидеров, а также представители США и Канады обсуждали варианты увеличения помощи Киеву, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые государства изучают целесообразность заключения двусторонних соглашений по отправке своих контингентов в Украину.

Фицо подчеркнул, что его правительство не планирует предлагать подобную поддержку, но деталей относительно того, какие страны могут рассматривать соответствующие соглашения или какие задачи их войска могут выполнять в Украине, словацкий премьер не привёл.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал в понедельник, что отправку западных контингентов в Украину "в будущем не следует исключать", поскольку полномасштабное российское вторжение продолжается уже третий год, напоминает Associated Press.

На следующий день с заявлениями об отсутствии таких планов выступили - помимо руководства НАТО - Соединённые Штаты и их ключевые союзники в Европе. Как подчеркнули в Белом доме, у Вашингтона нет намерения посылать в Украину свои наземные силы. Одновременно администрация президента Джо Байдена вновь призвала Конгресс одобрить оказавшийся в тупике законопроект о новом многомиллиардном пакете помощи Киеву, который обеспечит украинские войска оружием и боеприпасами, необходимыми им для дальнейшей обороны.

Германия, Великобритания, Испания, Польша, Чехия дистанцировались от любых предположений, что они могут использовать наземные войска для участия в войне в Украине. "На украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, отправленных туда европейскими странами или государствами НАТО", - заявил 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В попытке прояснить высказывание французского президента Макрона министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сказал, что глава государства имел в виду отправку войск для выполнения конкретных задач, таких как помощь в разминировании, производство боеприпасов на месте и киберзащита.