Солист группы "Наив" Александр "Чача" Иванов покинул Россию

Лидер группы "Наив" Александр "Чача" Иванов уехал из России. Как пишет "Медиазона", это произошло через несколько дней после концерта в Москве, во время которого Иванов вышел на сцену в футболке с надписью "Маша Москалёва".
"Недавно на своем концерте в Москве я рассказал историю русской девочки-подростка, шестиклассницы Марии Москалевой из города Ефремов, изъятой из ее родной семьи за антивоенный рисунок, который она нарисовала в школе на уроке ИЗО. Возможно, это был мой последний концерт в России", – говорится в обращении Иванова, которое опубликовала "Медиазона".
Он также призвал всех обратить внимание на историю семьи Москалёвых.
"Мне кажется, что история Маши Москалёвой безусловно является настоящим зеркалом русской жизни и от того, каков будет ее исход, зависит не только частная судьба этой несчастной русской семьи, но и дальнейшая судьба всей России", – написал Иванов.
В обращении он также рассказывает о развёрнутой против группы "озверелой кампании травли" в "патриотических русских СМИ", из-за которой сорвался намеченный на весну тур в честь 35-летия коллектива.
- Маша Москалева – школьница из города Ефремова Тульской области, её воспитывал отец-одиночка. В апреле 2022 года она нарисовала рисунок, на котором женщина с украинским флажком закрывает собой ребенка от летящих ракет. После этого по инициативе работников школы семья подверглась проверкам полиции и ФСБ.
- 1 марта Алексей Москалев был задержан за антивоенные комментарии, а органы опеки поместили Машу Москалеву в социальный приют. 28 марта суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии.
- 5 апреля стало известно, что Машу Москалёву передали матери, которая ранее выразила готовность "отбить" у неё мысли о политике.
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