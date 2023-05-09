Солист группы "Наив" Александр "Чача" Иванов покинул Россию

Лидер группы "Наив" Александр "Чача" Иванов уехал из России. Как пишет "Медиазона", это произошло через несколько дней после концерта в Москве, во время которого Иванов вышел на сцену в футболке с надписью "Маша Москалёва".

"Недавно на своем концерте в Москве я рассказал историю русской девочки-подростка, шестиклассницы Марии Москалевой из города Ефремов, изъятой из ее родной семьи за антивоенный рисунок, который она нарисовала в школе на уроке ИЗО. Возможно, это был мой последний концерт в России", – говорится в обращении Иванова, которое опубликовала "Медиазона".

Он также призвал всех обратить внимание на историю семьи Москалёвых.

"Мне кажется, что история Маши Москалёвой безусловно является настоящим зеркалом русской жизни и от того, каков будет ее исход, зависит не только частная судьба этой несчастной русской семьи, но и дальнейшая судьба всей России", – написал Иванов.

В обращении он также рассказывает о развёрнутой против группы "озверелой кампании травли" в "патриотических русских СМИ", из-за которой сорвался намеченный на весну тур в честь 35-летия коллектива.