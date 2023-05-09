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Солист группы "Наив" Александр "Чача" Иванов покинул Россию

Лидер группы "Наив" Александр "Чача" Иванов во время выступления на концерте музыкального фестиваля "Нашествие", 20 июля 2019 года

Лидер группы "Наив" Александр "Чача" Иванов уехал из России. Как пишет "Медиазона", это произошло через несколько дней после концерта в Москве, во время которого Иванов вышел на сцену в футболке с надписью "Маша Москалёва".

"Недавно на своем концерте в Москве я рассказал историю русской девочки-подростка, шестиклассницы Марии Москалевой из города Ефремов, изъятой из ее родной семьи за антивоенный рисунок, который она нарисовала в школе на уроке ИЗО. Возможно, это был мой последний концерт в России", – говорится в обращении Иванова, которое опубликовала "Медиазона".

Он также призвал всех обратить внимание на историю семьи Москалёвых.

"Мне кажется, что история Маши Москалёвой безусловно является настоящим зеркалом русской жизни и от того, каков будет ее исход, зависит не только частная судьба этой несчастной русской семьи, но и дальнейшая судьба всей России", – написал Иванов.

В обращении он также рассказывает о развёрнутой против группы "озверелой кампании травли" в "патриотических русских СМИ", из-за которой сорвался намеченный на весну тур в честь 35-летия коллектива.

  • Маша Москалева – школьница из города Ефремова Тульской области, её воспитывал отец-одиночка. В апреле 2022 года она нарисовала рисунок, на котором женщина с украинским флажком закрывает собой ребенка от летящих ракет. После этого по инициативе работников школы семья подверглась проверкам полиции и ФСБ.
  • 1 марта Алексей Москалев был задержан за антивоенные комментарии, а органы опеки поместили Машу Москалеву в социальный приют. 28 марта суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии.
  • 5 апреля стало известно, что Машу Москалёву передали матери, которая ранее выразила готовность "отбить" у неё мысли о политике.

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