Солиста группы "Курара" оштрафовали за фразу "Нет войне!"

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 40 тысяч рублей солиста группы "Курара" и актера "Коляда-театра" Олега Ягодина по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает 66.ru.
Поводом для штрафа стало выступление "Курары" на фестивале Ural Music Night 24 июня. Во время концерта Ягодин произнес фразу: "Нет войне, нет ***** [фигне] – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте".
Полиция в протоколе утверждает, что Ягодин негативно высказался о росссийской армии и лично о Владимире Путине, в частности, он заявлял "Путин – вор".
Адвокаты Ягодина подчеркивают, что полицейские не предоставили каких-либо видеозаписей или других доказательств, подтверждающих обвинения. Ягодин в суде также заявил, что "не произносил фамилию президента".
Кроме того, ни на одной из записей выступления, прослушанных в суде, не было слышно высказывания Ягодина о президенте.
- Законы о дискредитации армии и о фейках были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.