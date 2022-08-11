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Солиста группы "Курара" оштрафовали за фразу "Нет войне!"

Иллюстративное фото

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 40 тысяч рублей солиста группы "Курара" и актера "Коляда-театра" Олега Ягодина по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает 66.ru.

Поводом для штрафа стало выступление "Курары" на фестивале Ural Music Night 24 июня. Во время концерта Ягодин произнес фразу: "Нет войне, нет ***** [фигне] – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте".

Полиция в протоколе утверждает, что Ягодин негативно высказался о росссийской армии и лично о Владимире Путине, в частности, он заявлял "Путин – вор".

Адвокаты Ягодина подчеркивают, что полицейские не предоставили каких-либо видеозаписей или других доказательств, подтверждающих обвинения. Ягодин в суде также заявил, что "не произносил фамилию президента".

Кроме того, ни на одной из записей выступления, прослушанных в суде, не было слышно высказывания Ягодина о президенте.

  • Законы о дискредитации армии и о фейках были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы.

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