Сообщения: ВСУ обстреляли полигон, где занимались операторы БПЛА

Украинские военные 24 января нанесли удар по полигону под Иловайском в оккупированной российскими войсками части Донецкой области, - утверждает ряд российских телеграм-каналов и украинских СМИ. В результате, по ряду утверждений, есть погибшие среди российских военнослужащих. Официального подтверждения этих сообщений нет, однако российские провоенные блогеры и местные паблики косвенно подтверждают факт удара.

О звуках взрывов в расположенном далеко от линии фронта Иловайске в среду сообщали местные паблики. Российский провоенный блогер Владимир Романов писал, что в результате ракетного удара из РСЗО HIMARS по полигону погибли операторы беспилотников проекта "Судный день" так называемого батальона имени Судоплатова, созданного в занятой Россией части Запорожской области. Романов утверждает, что командир якобы заранее разослал операторам информацию о времени и месте проведения тренировки с дронами.

Как отмечают "Важные истории", в ноябре прошлого года Минобороны России сообщало о создании на базе батальона Судоплатова школы операторов беспилотников, а также производства ударных FVP-дронов.

Сообщения об ударе, причём именно по операторам беспилотников, непрямо подтвердил прокремлёвский политолог Алексей Чадаев, который в том числе курирует программы, связанные с использованием российскими военными беспилотников. "По полигону судоплатовцев. Давайте не будем недооценивать противника и валить всё на организаторов. Увы, у врага так: каждый оператор — ценная мишень, а много операторов и инструкторов в одном месте — очень ценная мишень", - пишет Чадаев.

Украинская сторона предполагаемый удар не комментировала.