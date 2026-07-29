Совет министров Боснии и Герцеговины на заседании в четверг, 30 июля, рассмотрит вопрос о предоставлении гражданства российскому предпринимателю Илье Перекопскому – одному из сооснователей социальных сетей "ВКонтакте" и мессенджера Telegram. Соответствующий запрос для обсуждения представило министерство гражданских дел Боснии и Герцеговины.

Как сообщает боснийское издание Klix, ходатайство о предоставлении гражданства подала Торгово-промышленная палата Республики Сербской. В заявлении говорится, что с января 2026 года Перекопский работает лингвистом в зарегистрированной в Баня-Луке компании EVA Genesis, а с марта имеет временный вид на жительство в Боснии и Герцеговине.

Как следует из документов, Перекопский объяснил просьбу о предоставлении гражданства тем, что находится в процессе приобретения компании EVA Genesis и намерен инвестировать значительные средства в её развитие и экономику страны. По данным Торгово-промышленной палаты Республики Сербской, компания занимается проектами в сфере цифрового маркетинга, коммуникаций, информационных технологий и индустрии моды.

Klix также сообщает, что Перекопский прошёл проверку Агентства разведки и безопасности Боснии и Герцеговины, что позволило продолжить процедуру получения гражданства. Окончательное решение должен принять Совет министров.

Перекопский считается одним из ближайших соратников основателя Telegram Павла Дурова. Ранее российские СМИ сообщили, что ФСБ объявила Дурова в розыск. Сам Перекопский, по данным Klix, проживает в Дубае.

Перекопский также известен как основатель инвестиционной компании Blackmoon Financial Group, работающей в сфере криптовалют и финансовых технологий.