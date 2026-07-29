В ФСБ заявили, что против Дурова возбуждено дело о терроризме

Сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Об этом утром 29 июля сообщают российские государственные агентства со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Утверждается, что "начата процедура" объявления Дурова, живущего за границей, в международный розыск.

Дурова обвиняют в том, что администрация Telegram не удаляла "многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями" для подготовки в России терактов и осуществления кибермошеннической деятельности, "последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети".

В феврале российские связанные с государством СМИ сообщали со ссылкой на ФСБ о том, что против Дурова расследуется уголовное дело по статье о содействии терроризму. Сам Дуров подтверждал, что такое дело есть. При этом официально об этом до сегодняшнего дня не объявлялось.

В Следственном комитете также сообщили об уголовном деле в связи с якобы вовлечением молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность с помощью сервиса знакомств. В сообщении ведомства упоминается чат-бот "Дайвинчик / Leo", через который якобы украинские спецслужбы вербовали молодых россиян, ведя с ними переписку под видом девушек. В декабре 2025 года "Дайвинчик/Leo внесли в реестр запрещенных сайтов, причём основанием тогда стали материалы, которые Роскомнадзор отнес к детской порнографии и "ЛГБТ-пропаганде".

Роскомнадзор с февраля активно принимает меры по ограничению доступа к Telegram, при этом сам мессенджер не был включён в список заблокированных ресурсов. Блокировку Telegram критиковали в том числе и провоенные блогеры, утверждая, что мессенджер используют российские военные на фронте. Ещё несколько дней назад в Кремле заявляли, что власти продолжают переговоры с Telegram.

Последнее сообщение Дуров пока не комментировал.