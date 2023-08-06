Усманов о санкциях против него: "Друзья так себя не ведут"

Крупный российский бизнесмен Алишер Усманов, внесённый в санкционные списки стран Запада в связи с войной в Украине, заявил, что стремится держаться "подальше от политики" и "чувствует близость ко всем жертвам военных действий в Украине". В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Усманов не осудил российское вторжение в Украину, но и не поддержал его, выразив надежду на завершение боевых действий.

По словам Усманова, санкции, в частности введённые против него ЕС, нанесли ущерб не только его бизнесу, но и репутации. Бизнесмен, занимающий, по данным Forbes, восьмое место по размерам состояния среди россиян, утверждает, что его нельзя называть приближённым к Владимиру Путину олигархом, и, следовательно, санкции против него несправедливы. "Когда на людей начинают навешивать ярлыки из-за денег или паспорта, которые у них в карманах, мы знаем из истории, какие бывают бедствия. Если действует коллективная ответственность, справедливость мертва" - заявил Усманов. По его словам, несправедлив упрёк в том, что его компании, хотя бы посредством налогов, финансируют войну, поскольку налоги в России платят и западные компании. "Что касается Путина, да, он несколько раз награждал меня за мои успехи, но делал это в годы, когда за такое же признание соперничали и иностранцы", - сказал Усманов. "Друзья так себя не ведут", - заявил он, в частности, об аресте связанной с ним недвижимости на Сардинии, отметив, что не перестанет любить Италию.

На прямой вопрос о том, "правильно ли было вторгаться в Украину" Усманов ответил: "Я держусь подальше от политики, предпочитаю сферы, в которых могу объединять людей, а не разъединять их". Он также выразил надежду, "что этот трагический конфликт скоро закончится и что дипломатия, наконец, сыграет свою роль". Ответил Усманов и на вопрос о газете "Коммерсантъ", владельцем которой он является, сказав, что "не ощущает давления и не вмешивается в работу редакции".