Сопредседателю "Голоса" Мельконьянцу на 3 месяца продлили арест

Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца, до 17 января 2024 года, срок пребывания под стражей Григорию Мельконьянцу, сопредседателю движения "Голос", которое организовывало независимое наблюдение за выборами в России.
Мельконьянц был арестован в середине августа, за три недели до всероссийского дня голосования. В уголовном деле утверждается, что "Голос" сотрудничал с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами, которую, в свою очередь, Генпрокуратура России признала "нежелательной организацией", запретив её деятельность на территории страны.
Сопредседатель "Голоса" настаивает, что его движение прекратило сотрудничество с Европейской сетью сразу после того, как она была запрещена.
- Движение в защиту прав избирателей "Голос" было создано в 2013 году участниками одноимённой ассоциации, основанной за тринадцать лет до этого, но ликвидированной после того, как российские власти признали её иноагентом. 18 августа 2021 года Минюст признал иноагентом и движение "Голос". В прошлом году Роскомнадзор заблокировал его сайт из-за публикации "недостоверной общественно значимой информации о российской военной операции на Украине".
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