Сопредседателю "Голоса" Мельконьянцу на 3 месяца продлили арест

Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца, до 17 января 2024 года, срок пребывания под стражей Григорию Мельконьянцу, сопредседателю движения "Голос", которое организовывало независимое наблюдение за выборами в России.

Мельконьянц был арестован в середине августа, за три недели до всероссийского дня голосования. В уголовном деле утверждается, что "Голос" сотрудничал с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами, которую, в свою очередь, Генпрокуратура России признала "нежелательной организацией", запретив её деятельность на территории страны.

Сопредседатель "Голоса" настаивает, что его движение прекратило сотрудничество с Европейской сетью сразу после того, как она была запрещена.