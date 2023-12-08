Соратники Навального не могут с ним связаться уже три дня

Соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили, что с политиком пропала связь. Руслан Шаветдинов и Кира Ярмыш написали в соцсетях, что о местонахождении Навального неизвестно уже трое суток.

По последним данным, которые есть у соратников оппозиционера, Навальному стало плохо в камере, ему поставили капельницу. Шаветдинов и Ярмыш отметили, что политика лишают еды, держали в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму. Возможно, что у Навального был голодный обморок.

Ярмыш также отметила, что на этой неделе от оппозиционера не приходили письма, а отправленные ему письма не доставлены.

8 декабря Навального не подключили по видеосвязи к заседанию суда. Сотрудники колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный, рассказали о проблемах с электричеством.

6 и 7 декабря к Навальному не пустили адвокатов.

Соратники Навального 7 декабря, в день назначения даты президентских выборов в России, заявили о начале агитационной кампании против избрания Владимира Путина на новый срок. Об этом было объявлено в соцсетях Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией.

В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании, приговорив политика к 19 годам колонии особого режима.

Сейчас Навальный находится в колонии строгого режима во Владимирской области по обвинению в мошенничестве. В сентябре 2023 года его как "неисправимого" на год перевели в единое помещение камерного типа – "самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", писал он.

Политика более 20 раз отправляли в штрафной изолятор. Поводами, например, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.

Навальный вину не признаёт, многие правозащитные организации признали его политзаключённым.

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