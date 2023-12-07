Суд в Москве продлил арест троим адвокатам Навального 

Басманный суд Москвы продлил до 13 марта арест адвокатам оппозиционного политика Алексея Навального Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Они обвинены в участии в экстремистском сообществе.

Заседания проходили в закрытом режиме, передаёт корреспондент "Медиазоны". Известно, что Кобзев и Липцер возражали против закрытия заседания.

16 ноября всем троим адвокатам заблокировали банковские счета, включив их в блокирующий список Росфинмониторинга, куда попадают люди, обвинённые в экстремизме.

По версии следствия, адвокаты помогали Навальному держать связь с неназванной экстремистской организацией. Экстремистскими российские власти признали основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и сеть региональных штабов сторонников политика.

Вину они отрицают. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал арестованных адвокатов Навального политзаключёнными.