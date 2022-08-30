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Соратники Навального опубликовали список ТОП-200 "разжигателей войны"

Эльвиру Набиуллину в ФБК считают одним из главных "разжигателей"

Соратники Алексея Навального опубликовали сокращённый вариант составленного ими ранее списка "разжигателей войны". Он опубликован на сайте Международного Фонда борьбы с коррупцией.

В новом списке – 200 фамилий. Как утверждается, он был составлен по запросу министерства иностранных дел Великобритании. Как говорится на сайте международного ФБК, в список включены "главные разжигатели войны, санкции против которых должны быть введены в первую очередь". В него вошли военные, федеральные министры, депутаты Госдумы, сотрудники силовых ведомств, сотрудники СМИ, которых соратники Навального называют пропагандистами, и бизнесмены, которых они считают олигархами. Речь идёт о тех лицах, против которых Великобритания ещё не вводила санкции.

Представители ФБК выделили из нового списка 6 имён, на которые, по их мнению, британские власти должны обратить внимание в первую очередь. Это министр финансов и член Совета безопасности России Антон Силуанов, помощник Путина Владимир Мединский, глава Банка России Эльвира Набиуллина, бизнесмен Искандар Махмудов и сотрудницы федеральных телеканалов Екатерина Андреева и Тина Канделаки. В списке также, например, актёр Марат Башаров, певцы Николай Басков и Филипп Киркоров, певица Юлия Чичерина, философ и публицист Александр Дугин, депутат Госдумы Адам Делимханов, предпринимательница и предполагаемая близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих. На этих людях, как утверждают соратники Навального, "лежит прямая вина за агрессивную войну, развязанную в Украине". В списке при этом нет самого Путина и людей из его ближайшего окружения, поскольку против них санкции уже введены.

Ранее все включённые в новый список были включены ФБК в число 6000 "разжигателей войны", против которых западным странам предлагается ввести санкции. Публикация этого списка вызвала противоречивые реакции, в него был включён ряд лиц, которые публично осудили войну. Некоторые из них впоследствии были исключены из списка.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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