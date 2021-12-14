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Соратники Навального призвали ЕС к жёстким санкциям против Путина

В Европарламенте в среду 15 декабря состоится церемония награждения российского оппозиционера Алексея Навального премией имени Сахарова "За свободу мысли". В преддверии этого события 13 декабря в Страсбурге прошла встреча депутатов Европарламента с соратником оппозиционера Леонидом Волковым и дочерью Навального Дарьей. Именно она от имени своего отца, находящегося в российской колонии, получит премию и выступит на пленарном заседании Европарламента.

На встрече в понедельник Волков призвал ЕС к ужесточению политики по отношению к возглавляемой Владимиром Путиным России.

Как заявил на встрече председатель комитета Европарламента по международным делам Дэвид Макаллистер, присудив Навальному премию Сахарова, депутаты отдали дань "его усилиям, его мужеству и его решимости выступать за гражданские свободы, демократическое управление, верховенство закона и борьбу с коррупцией. Эта награда выражает также непоколебимую поддержку Европарламента и его призыв к немедленному и безусловному освобождению господина Навального", - приводит слова Макаллистера Deutsche Welle.

Леонид Волков в своём выступлении назвал Навального "самым опасным врагом Путина", обратив внимание на то, что ему удалось собрать крупную политическую организацию, которая, по его словам, продолжает существовать, даже когда Навальный находится в тюрьме. Организации сторонников Навального - его региональные штабы и Фонд борьбы с коррупцией - были в этом году признаны российскими властями экстремистскими и запрещены, многим активистам пришлось покинуть Россию.

Волков высказал мнение, что Владимиру Путину сейчас удаётся шантажировать Запад, приведя в качестве примера последние события вокруг наращивания напряжённости вокруг Украины. По словам Российского оппозиционера, "политика умиротворения не остановит Путина", нужны "жёсткие санкции по отношению к нему самому и его друзьям-клептократам".

Как отмечает Deutsche Welle, сразу несколько евродепутатов, принявших участие в дискуссии, выступили на русском языке - "в знак уважения к мужеству Навального" и его представителям, являвшимся в этот день гостями Европарламента. Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, в частности, сказал, что "Россия - это не только Кремль и не только Путин" и выразил надежду на то, что в конце концов "победит счастливая Россия будущего", символом которой по его мнению является Навальный.

  • Европарламент неоднократно принимал жёсткие заявления в связи с отравлением Навального в прошлом году и с его уголовным преследованием. В частности депутаты предлагали ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Путина. Власти ЕС ввели санкции против ряда лиц, непосредственно причастных, как утверждается, к покушению на оппозиционера и его аресту. Однако санкции против крупных бизнесменов и чиновников, ввести которые предлагают соратники Навального, одобрены не были.

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