"Личный узник Путина". Соцсети о Сахаровской премии Навального

Алексей Навальный стал очередным лауреатом правозащитной премии имени Сахарова, присуждаемой Европейским парламентом.

Татьяна Черникова:

Прекрасная новость! Заслуженная премия. Искренние поздравления Алексею.

Станислав Белковский:

Не Нобелевка, но тоже красиво. Станет ли А. А. Навальный новатором-реформатором российского христианства?

Олег Пшеничный:

Европарламент понимает что-то, что в России доступно даже не всем демократам

Михаил Ходорковский:

Правозащитная премия Алексею Навальному не только символ поддержки политзаключенного, но и очередная демонстрация понимания, что путинская Россия за 20 лет его правления откатилась назад на 40.

(Только еще с более крутым разделением на богатых и бедных).

Леонид Волков:

Премия Сахарова — это общеевропейское признание; ее вручает Европейский парламент, от имени всех 27 стран Евросоюза.

Премия Сахарова означает, на самом деле, что сотни депутатов из очень разных стран и из очень разных партий смогли прийти к консенсусу о том, что (среди прочего)

1) борьба с коррупцией — это общеевропейский вопрос

2) Алексей Навальный — политзаключенный номер 1 в мире и личный узник Путина

3) в Европе понимают, что мы с вами боремся за то, чтобы сделать Россию нормальной европейской страной (какой она, обязательно, и станет), и поддерживают это

Это дорогого стоит.

Леонид Гозман:

Нет сегодня в России человека, который был бы достоин этой премии больше, чем он.

Я благодарен Европарламенту за четкую и важную для всех нас позицию - Европа за ту Россию, которая стремится к свободе, а не за тех в России, кто свободу уничтожает.

Я поздравляю всех нас. Европа признаёт, что хотя героическая борьба за свободу ведётся в разных странах, самое важное происходит все-таки у нас.

Зоя Светова:

Эта премия должна сохранить Навальному жизнь. Напомню, что Олег Сенцов получил эту премию в октябре 2018 года и меньше через год вышел на свободу. Все истории разные : Сенцов - не Навальный и уровень репрессий в 2021 году в России несравним с 2018-2019- ым. Но Россия пока ещё окончательно не объявила Европу своим врагом. Так что это радостная и важная новость! Поздравляю Алексея , его родных и его команду!

Георгий Албуров:

Даже такие известные премии, увы, не освободят Алексея из тюрьмы, но заставят всех тыкать Путина мордой в то, что у его главного оппонента и у главного политического заключённого в мире одно и то же имя — Алексей Навальный

Впрочем, написали. ТАСС, например, сообщил, что "Навальный стал лауреатом Сахаровской премии", даже не уточняя, кто такой этот самый Навальный.

Комментарии официальных российских политиков там же куда интереснее. Например, такой:

Присуждение Европейским парламентом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова отбывающему наказание российскому Алексею Навальному подтверждает то, что Запад поддержал своего ставленника. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Дело в том, что это решение еще раз подтверждает, что он не заурядный иноагент, а он человек, на которого сделана серьезная ставка. И все способы хороши для того, чтобы поддерживать этот аватарик "Навальный" в медиапространстве", - сказал сенатор.

Он отметил, что претендентов на получение премии было довольно много, однако "эти кандидаты, видимо, недостаточные иноагенты". "Я, например, на 99,9% был уверен, что именно ему отдадут эту премию. Этот ставленник специально избран для этой роли, специально раскручен, специально профинансирован", - подчеркнул Климов.

Или такой:

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ему стыдно за европарламентариев, которые присудили премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова отбывающему наказание российскому блогеру Алексею Навальному, тем самым девальвировав эту награду.

"Мне стыдно за европарламентариев. Они присуждают премию уголовному преступнику, который отбывает наказание, по сути, за мошенничество. Они таким решением девальвируют эту премию. Никто всерьез на эту премию больше обращать внимание не будет", - сказал сенатор в беседе с корреспондентом ТАСС в среду.

Джабаров полагает, что на присуждение премии даже не стоит реагировать. "Я всегда очень скептически относился к европарламентариям. Полагаю, что это люди, которые у себя, в своих национальных парламентах потеряли политический вес, значимость. Теперь они тренируются в рамках Европарламента, пыжатся, пытаются сделать что-то, чтобы погромче заявить о себе, чтобы о них говорили", - отметил сенатор.

Он добавил, что в реальности они не обладают никакой силой и влиянием. "Пошуметь для прессы - это их случай", - заключил первый зампред международного комитета СФ.

Или такой:

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова стала еще одним политическим инструментом западных стран для легализации вмешательства в дела суверенных государств. Такое мнение в среду выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя вручение премии отбывающему наказание российскому Алексею Навальному.

"Европарламент превратил премию имени Сахарова в еще один политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств", - сказал он журналистам.

Депутат напомнил, что за последние годы эта премия вручалась представителям оппозиции Венесуэлы и Белоруссии. "Ее лауреатами становились преимущественно верные борцы коллективного Запада за смену неугодных ему режимов, которые, к сожалению, теперь в одном ряду с Кофи Аннаном, Нельсоном Манделой или Людмилой Алексеевой", - констатировал он.

"Такая тактика ничего общего не имеет с правозащитными целями или борьбой за мир, символом которой был наш великий соотечественник Андрей Дмитриевич Сахаров. По сути, все это девальвирует премию его имени", - резюмировал Слуцкий.

Доброе имя академика Сахарова вообще как-то всерьёз беспокоит путинистов. Вот, например, политолог Алексей Мартынов в газете "Взгляд":

«Премия имени академика Андрея Сахарова превратилась в орудие информационной агрессии, в инструмент для создания информационных поводов западной медийной среды. Это просто очередная агитка, тухлый пиар на совершенно ровном месте. На подобные вещи надо обращать поменьше внимания, потому что никакого значения для нас эта номинация не имеет. Пусть делают что хотят, Россия здесь ни при чем», – подчеркнул эксперт. «Я лишь одно не понимаю, с какой стати они вообще назвали свою премию именем нашего замечательного ученого и правозащитника. Уж совершенно точно к Европарламенту академик Сахаров никакого отношения не имел», – подчеркнул эксперт.

Юлия Витязева:

Это общеевропейское признание Путина. В качестве руководителя, политика и государственника, который, несмотря на все ваши усилия, ведёт Россию правильным курсом и не реагирует ни на какие тявканья со стороны ваших кураторов.

И премия эта означает, что сотни не очень порядочных людей из очень разных не очень порядочных стран в очередной раз пришли к консенсусу, что дестабилизация ситуации в России - общеевропейский вопрос, а навальный- лишь инструмент, с помощью которого этого пытались добиться. И, да. В Европе прекрасно понимают, за что именно вы «боретесь». Поэтому и присудили вам эту премию. Которая давно стала дешевкой и аналогом «ордена Иуды».

Антон Красовский:

Смешно, что премию «за свободу мысли» получил автор фразы «вы не рефлексируйте, вы распространяйте». О дивный новый мир!

Но есть нарекания и за пределами прокремлёвского лагеря.

Даниил Коцюбинский:

Что ж, хотя уже и поздновато, но, думаю, всё же стоит напомнить "городу и миру" о некоторых политических инициативах лауреата. От коих он, к слову, по сей день не открестился. Не говоря о чём-то большем. Хотя бы о выражении сожаления о сказанном и содеянном.

Я всё понимаю. Можно награждать "дипломированного националиста" чем угодно. Премией им. философа И.А. Ильина. Или им. ФСБ.

Но только при чём здесь А.Д. Сахаров, который писал о себе как об убеждённом противнике русского национализма? И специально предупреждал об опасности его проникновения в ряды российских оппозиционеров (в ту пору - диссидентов)

Ну почти.