В Москве арестовали соратников бывшего полковника ГРУ Квачкова

В Москве арестовали трех предполагаемых участников запрещенной в России организации "Народное ополчение Минина и Пожарского". Их обвиняют в участии в деятельности террористического сообщества, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Сотрудники ведомства утверждают, что арестованные с 2015 по 2019 год пропагандировали идеи запрещенной организации, организовывали совместные встречи её членов и вербовали новых. Во время обысков у них якобы были обнаружены вещи, которые доказывают причастность к "Народному ополчению Минина и Пожарского".

Организация, как утверждается, была создана отставным полковником Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба) Владимиром Квачковым. Сам Квачков в феврале нынешнего года был освобожден из колонии. В 2010 году он был арестован и впоследствии осуждён на 8 лет лишения свободы по обвинению в подготовке вооружённого мятежа. В 2017 году к его сроку добавили ещё полтора года по обвинению в возбуждении ненависти и вражды из-за видеообращения, записанного в колонии.

Владимиру Квачкову 70 лет. Он служил в спецназе ГРУ, участвовал в войне в Афганистане. Квачков приобрёл широкую известность после ареста в 2005 году по обвинению в организации покушения на Анатолия Чубайса. Присяжные оправдали Квачкова. На следующий день после этого, однако, он был задержан по другому обвинению – в подготовке вооружённого мятежа. Утверждалось, что Квачков готовит мятеж силами созданной им организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" (впоследствии она была признана террористической и запрещена в России).

Квачков публично резко критиковал власти России и политику Владимира Путина, а также выступал с антисемитскими заявлениями.