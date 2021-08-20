Соратнику Навального Олегу Степанову назначили 1 год ограничения свободы

Преображенский суд Москвы приговорил оппозиционного активиста Олега Степанова к 1 году ограничения свободы по так называемому "санитарному делу".

Степанов – бывший глава московского штаба Алексея Навального (штабы Навального были признаны в России экстремистской организацией, а их деятельность запрещена). Его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм – в связи с его постами о январских акциях протеста в поддержку Навального в Москве. Степанов считает себя невиновным, как и другие осуждённые по "санитарному делу" соратники Навального. Они подчёркивают, что власти использовали эпидемию коронавирусной инфекции для борьбы с оппозицией.

Ранее по этому делу к разным срокам ограничения свободы были приговорены другие соратники Навального, в частности Любовь Соболь и Кира Ярмыш. Брат Навального Олег получил год лишения свободы условно.

Ограничение свободы означает запрет на выход из дома в ночное время, необходимость периодически отмечаться в инспекции, а также запрет покидать Московский регион и менять место жительства без разрешения.