Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш получила 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу". Об этом сообщает пресс-служба Преображенского районного суда Москвы. Она освобождена из-под домашнего ареста. Прокуратура во время прений запрашивала для Ярмыш два года ограничения свободы и просила сохранить домашний арест до рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Ярмыш запретили менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Также ей запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного государственного органа. Раз в месяц она должна являться в уголовно-исполнительную инспекцию

"Санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.

Обвиняемые по "санитарному делу" не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. После того, как один из обвиняемых — Константин Янкаускас — отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, дело против него закрыли.

В августе двух обвиняемых по "санитарному делу", Любовь Соболь и Николая Ляскина, приговорили к ограничению свободы на полтора года и год соответственно. Им запретили выходить из дома по ночам, покидать пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях. Не дожидаясь вступления приговора в силу, Соболь, по данным "Интерфакса", уехала из России. Сама она свой отъезд не подтвердила и не опровергла.