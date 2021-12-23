Соратнице Навального Чанышевой продлили арест на три месяца

Басманный суд Москвы продлил арест соратнице оппозиционного политика Алексея Навального Лилии Чанышевой на три месяца - до 9 апреля следующего года. Об этом в твиттере сообщил адвокат Владимир Воронин.

По словам защитника, арест будет обжалован, поскольку суд не обосновал такое долгое нахождение Чанышевой в СИЗО. В постановлении суда говорится, что "обстоятельства, которые были при избрании, не изменились и не отпали".

Чанышева выступила в суде. Она сказала, что не видит смысла "просить за себя", и посвятила свою речь женщинам, которые содержатся в российских тюрьмах. В том числе она рассказала, что с ней в холодном автозаке четыре часа ехала женщина с больными почками, которой не давали воспользоваться уборной. Судья несколько раз прерывал Чанышеву и угрожал удалить ее из зала.

Обращаясь к суду, Чанышева заявила, что тюрьма убивает женщин, заключенных в СИЗО, и назвала условия содержания в них "пыточными". В завершении речи Чанышева попросила прекратить пытки в женских колониях.

Чанышеву содержат в СИЗО в московском СИЗО №6 с 10 ноября. Ее обвиняют в создании "экстремистского сообщества", так как она была главой уфимского штаба Навального ("Штабы Навального" признаны экстремистской организацией). Также ее привлекут к ответственности как бывшего директора некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан "Штаб", которую в июле признали иностранным агентом.

За время содержания Чанышевой в СИЗО к ней под разными предлогами не допустили четырех адвокатов. Защитники считают, что так ее хотят "полностью оградить от внешнего мира".