К соратнице Навального в СИЗО не пустили четвертого адвоката

Адвоката Марию Эйсмонт не пустили в СИЗО к бывшей главе уфимского штаба Навального (признаны экстремистской организацией) Лилии Чанышевой. Это уже четвертый адвокат, которого не допустили к обвиняемой. Об этом Эйсмонт сообщила "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).
По словам адвоката, ей, как и предыдущим адвокатам, следователь отказал в доступе к подзащитной. Эйсмонт объяснили, что ее отстранили из-за участия в допросе журналистки Елизаветы Нестеровой по другому уголовного делу, возбужденному в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и его сторонников.
Чанышева по делу о мошенничестве ни в каком качестве не проходит, однако ее дело о создании экстремисткой организации объедено с другими делами на соратников Навального. При этом, дела о мошенничестве и экстремизме в отношении Навального и его соратников тоже друг с другом не объединены.
Это значит, что Эйсмонт отстранили от защиты Чанышевой из-за допроса, который не имеет к ее делу никакого отношения. Адвокат рассказала, что все допросы по мошенничеству просто переложили в дело Чанышевой. "То есть сейчас чтобы отвести адвоката, достаточно просто выяснить, в каких делах он кого-то представлял, этот допрос скопировать, положить в дело и все. Очень удобно", – отметила Эйсмонт.
По ее словам, конфликта интересов и противоречий между двумя ее подзащитными быть также не может, поскольку Нестерова на допросе сослалась на 51 статью Конституции.
- Ранее защитник Владимир Воронин рассказал, что его отстранили от дела 10 декабря. 13 декабря Чанышеву пытался навестить адвокат Андрей Сергеев. 16 декабря это попытался сделать защитник Никос Параскевов. Их всех не пустил следователь. Адвокаты считают, что это делается намеренно, в том числе и для того, чтобы "полностью отрезать Чанышеву от внешнего мира".
- Чанышева находится в московском СИЗО №6 с 10 ноября по делу о создании "экстремистского сообщества". Также ее будут судить как бывшего директора некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан "Штаб", которую в июле признали иностранным агентом.
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