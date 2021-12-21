К соратнице Навального в СИЗО не пустили четвертого адвоката

Адвоката Марию Эйсмонт не пустили в СИЗО к бывшей главе уфимского штаба Навального (признаны экстремистской организацией) Лилии Чанышевой. Это уже четвертый адвокат, которого не допустили к обвиняемой. Об этом Эйсмонт сообщила "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

По словам адвоката, ей, как и предыдущим адвокатам, следователь отказал в доступе к подзащитной. Эйсмонт объяснили, что ее отстранили из-за участия в допросе журналистки Елизаветы Нестеровой по другому уголовного делу, возбужденному в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и его сторонников.

Чанышева по делу о мошенничестве ни в каком качестве не проходит, однако ее дело о создании экстремисткой организации объедено с другими делами на соратников Навального. При этом, дела о мошенничестве и экстремизме в отношении Навального и его соратников тоже друг с другом не объединены.

Это значит, что Эйсмонт отстранили от защиты Чанышевой из-за допроса, который не имеет к ее делу никакого отношения. Адвокат рассказала, что все допросы по мошенничеству просто переложили в дело Чанышевой. "То есть сейчас чтобы отвести адвоката, достаточно просто выяснить, в каких делах он кого-то представлял, этот допрос скопировать, положить в дело и все. Очень удобно", – отметила Эйсмонт.

По ее словам, конфликта интересов и противоречий между двумя ее подзащитными быть также не может, поскольку Нестерова на допросе сослалась на 51 статью Конституции.