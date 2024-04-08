Сорвавший флаг России житель Приангарья получил 4 года колонии

В Иркутской области военный суд назначил 4 года колонии общего режима местному жителю Александру Скворцову, признав его виновным в осквернении государственного флага, реабилитации нацизма и пропаганде терроризма.
По данным следствия, Александр Скворцов в помещении спортивной школы Олимпийского резерва соврал со стены российский флаг, смял его и бросил в отдел для обуви в шкафу.
Также Скворцову вменили размещение в публичных телеграм-каналах комментариев, "реабилитирующих нацизм, содержащих публичное оправдание и пропаганду терроризма". Что именно писал Скворцов, не сообщается.
Помимо срока в колонии суд запретил Скворцову в течение трёх лет администрировать интернет-сайты.
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