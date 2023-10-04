Сословные традиции. Как и зачем возрождать Царскосельский лицей

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) намерена вновь открыть для обучения Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге. Стоимость проекта и источники его финансирования неизвестны. В самом же вузе педагоги жалуются на невысокие зарплаты и недобор студентов.

Дворцы для лицея

РАНХиГС, академия при президенте Российской Федерации – крупнейший вуз страны. В десятках ее филиалов обучается около 230 тысяч студентов. Ранее вуз возглавлял экономист Владимир Мау, покинувший Россию из-за уголовного преследования. Алексей Комиссаров, новый ректор РАНХиГС, в конце сентября провел встречу с Владимиром Путиным.

Наиболее заметным его предложением стала идея возродить Царскосельский лицей как учебное заведение. Комиссаров заверил Путина, что музей в альма-матер Александра Пушкина продолжит работать, хотя какие-то помещения старого лицея также могут использоваться.

Сколько угодно исторических зданий, которые можно переоборудовать в лицей

Лидер партии "Яблоко" в городе Пушкин (административно является частью Санкт-Петербурга) Александр Маханьков рассказал Радио Свобода, что, в принципе, такая концепция воплотима в жизнь: основную часть лицея занимает музей, но есть подсобные помещения и немузейная часть. Там сейчас время от времени проходят заседания городского совета Пушкина и различные торжественные мероприятия.

– У нас в городе много элитных школ. А также сколько угодно исторических зданий, которые можно переоборудовать в лицей. На "Авито" целые дворцы выставляют на продажу, – рассказывает он.

На сайте РАНХиГС будущий Царскосельский лицей описывают как "учебное заведение, сочетающее лучшие отечественные традиции дореволюционной и советской эпох с суперсовременными практиками. [...]Лицей со всей необходимой инфраструктурой, включая учебные корпуса, военно-спортивный комплекс и общежития для проживания лицеистов".

Набор будет проводиться с 5-го класса по результатам дополнительных испытаний во всех регионах России

"Воспитанникам Лицея будет обеспечен полный пансион, включая образовательные услуги, содержание, питание, проживание, медицинское обслуживание, транспортные услуги. Набор будет проводиться с 5-го класса по результатам дополнительных испытаний во всех регионах России. Главной миссией возрождаемого Лицея станет подготовка специалистов, будущих управленцев нового качества, воспитанных на ценностях духовного мировоззрения, ведущих здоровый образ жизни, готовых достойно служить Отечеству", – говорится в сообщении академии.

На момент публикации текста пресс-служба РАНХиГС не ответила на вопросы Радио Свобода. Лицей будет партнером Санкт-Петербургского филиала РАНХиГС: видимо, потому что в Москве у президентской академии уже есть своя подшефная общеобразовательная школа. Опрошенные Радио Свобода преподаватели РАНХиГС в Москве и Санкт-Петербурге говорят, что не знают подробностей проекта, а об инициативе нового ректора им стало известно из новостей.

Новые дворяне

– Возрождение Царскосельского лицея является продолжением тренда на формирование площадок подготовки будущих управленцев и повышения квалификации нынешних. Такие как конкурс "Лидеры России", организацией которого занимался нынешний ректор Алексей Комиссаров, а также "Школа губернаторов" и "Школа мэров", – говорит в интервью Радио Свобода Яков Якубович, бывший глава Тверского района Москвы.

Он окончил Высшую школу государственного управления РАНХиГС после того, как вошел в число победителей конкурса "Лидеры России".

Система управления в России приобретает ярко выраженный сословный характер

– Школы, находящиеся под брендом известных вузов, есть у МГУ, Физтеха и других. Среднее образование в России полностью развалено, поэтому университетам надо откуда-то брать более-менее разумных абитуриентов. С очень сильными абитуриентами справляются традиционные специализированные школы – физико-математические, по иностранным языкам – но таких подростков не хватает, чтобы обеспечить весь набор для университетов, – объясняет Андроник Арутюнов, сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность".

Также, по его словам, у вузов обычно есть аффилированные с ними состоятельные граждане, у которых есть дети. "Они зачастую не очень тянут спецшколы, и им нужен определенный уровень комфорта. РАНХиГС не просто так "понесло в Царскосельский лицей". Система управления в России приобретает ярко выраженный сословный характер: РАНХиГСу выгодно, чтобы дети из этого сословия были под их присмотром и поступали к ним, а не в Высшую школу экономики или уезжали за рубеж, – говорит он.

Новость о Царскосельском лицее особого интереса у сотрудников РАНХиГС не вызвала

Как рассказали Радио Свобода члены "Университетской солидарности", работающие в РАНХиГС, сотрудникам академии на рабочую электронную почту было разослано сообщение с подробным материалом о встрече Владимира Путина с новым ректором Алексеем Комиссаровым. Предыдущий ректор Владимир Мау неоднократно встречался с главой государства, делал публичные заявления о работе и будущем академии, но эти новости никогда не рассылались по корпоративной почте. Вероятно, таким образом Алексей Комиссаров хотел окончательно утвердить собственную легитимность на посту ректора.

Тем не менее новость о Царскосельском лицее особого интереса у сотрудников РАНХиГС не вызвала. У них есть опасения, что "красивая картинка" возрождения лицейских традиций будет только прикрывать реальные проблемы вуза.

В Москве у них должно быть 240 тысяч рублей в месяц. Но таких денег никому из преподавателей не платят

Например, большого дисбаланса между гарантированной и премиальной частями зарплаты преподавателей РАНХиГС. Согласно так называемым "майским указам" Владимира Путина еще от 2012 года, вузовским преподавателям необходимо выплачивать 200 процентов от средней зарплаты по региону. В Москве, таким образом, у них должно быть 240 тысяч рублей в месяц, но таких денег никому из преподавателей не платят. Реальные оклады в РАНХиГС – от 60 до 85 тысяч рублей. Однако также есть премии, которые могут выплатить, а могут и нет, что является фактором давления на преподавателей.

РАНХиГС много лет критикуют за невысокие зарплаты педагогов, но в прошлом году, по официальным данным Министерства науки и высшего образования, президентская академия эту проблему в целом решила.

В "Университетской солидарности" также говорят, что сократился набор студентов в РАНХиГС в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала количество абитуриентов уменьшилось, когда запретили подавать документы в несколько вузов одновременно и стало нужно предоставлять оригинал аттестата об окончании школы. Это было сделано, чтобы замедлить отток сильных студентов из регионов в столичные вузы.

Также усилился отток абитуриентов из РАНХиГС после 24 февраля 2022 года. Зато был проведен набор из "присоединенных регионов" и "семей ветеранов СВО". Хотя пока примеров "вопиющего несоответствия" первокурсников уровню вуза нет, отмечает собеседник Радио Свобода.