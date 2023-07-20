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Человек имеет право

От женщин требуют рожать. Эфир в 21:05

Рожать – потом учится. Правительство России ищет выход из демографической ямы.

Страшнее тюрьмы. Жителей психоневрологических интернатов оставляют без защиты.

Навального не хвалить. Госдума предлагает сажать за оправдание экстремизма.

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