От женщин требуют рожать. Эфир в 21:05

Рожать – потом учится. Правительство России ищет выход из демографической ямы.
Страшнее тюрьмы. Жителей психоневрологических интернатов оставляют без защиты.
Навального не хвалить. Госдума предлагает сажать за оправдание экстремизма.
Рожать – потом учится. Правительство России ищет выход из демографической ямы.
Страшнее тюрьмы. Жителей психоневрологических интернатов оставляют без защиты.
Навального не хвалить. Госдума предлагает сажать за оправдание экстремизма.
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