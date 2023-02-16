Состоялся новый обмен пленными, среди них – заммэра Энергодара

В четверг, 16 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись по 101 человеку с каждой стороны.

Среди тех, кто вернулся в Украину, – первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк, похищенный год назад российскими военными на одном из блокпостов. "Он не сломался и отказался сотрудничать с врагом", – заявили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, отметив, что Самойдюк – единственное гражданское лицо среди тех, кто был обменян в этот раз.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь сообщил, что среди освобождённых бойцов ВСУ, нацгвардейцев и пограничников 94 человека воевали в Мариуполе, 63 из них – защитники "Азовстали".

Российское министерство обороны также прокомментировало обмен пленными. В сообщении ведомства говорится, что освобождённым военным "грозила смертельная опасность".