Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Украина вернула России 63 российских военнопленных. Об этом заявило российское Минобороны.

Ведомство отмечает, что переговорный процесс был сложным, а группа освобождённых включала неких лиц "чувствительной категории". Их обмен, по информации министерства, стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в телеграме, что на родину вернулись 116 украинцев. Среди них 87 военнослужащих. Ермак уточнил, что в группе выданных Украине – защитники Мариуполя и снайперы из-под Бахмута.

Глава офиса украинского президента также сообщил, что Киеву удалось вернуть тела погибших иностранных волонтёров Кристофера Пэрри и Эндрю Бэгшоу, а также тело добровольца, который ранее служил во Французском иностранном легионе, но после российского вторжения приехал на фронт, чтобы воевать на стороне Украины.

Первый обмен пленными в этом году состоялся в начале января. Стороны вернули друг другу по 50 человек.

По данным уполномоченной по правам военных в Украине Алёны Вербицкой, сейчас в плену у России находятся более трёх тысяч украинских военных. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести.

Российская сторона официальных данных о своих пленных не раскрывала.

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