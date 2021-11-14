Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Состояние здоровья Саакашвили, по словам врача, ухудшилось

Михаил Саакашвили в больничном отделении тюрьмы Глдани, 8 ноября 2021

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, сообщает "Немецкая волна". Он сильно ослаб и не смог подняться с постели. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе. Врач находился в тюрьме более пяти часов. По его словам, Саакашвили продолжает голодовку, но возобновил приём медикаментов, необходимых для поддержания жизненных параметров.

Поздрее, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, связанная с Михаилом Саакашвили близкими отношениями, сообщила в Фейсбуке, что к Глданской тюрьме, где содержат бывшего президента, прибыл реанимобиль.

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не подтвердила информацию о том, что для заключённого был вызван реанимобиль. В Минюсте говорят о "стабильном" состоянии здоровья заключённого и заверяют, что в случае необходимости в тюремной больнице заключенному будет оказана неотложная помощь.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG