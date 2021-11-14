Состояние здоровья Саакашвили, по словам врача, ухудшилось

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, сообщает "Немецкая волна". Он сильно ослаб и не смог подняться с постели. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе. Врач находился в тюрьме более пяти часов. По его словам, Саакашвили продолжает голодовку, но возобновил приём медикаментов, необходимых для поддержания жизненных параметров.

Поздрее, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, связанная с Михаилом Саакашвили близкими отношениями, сообщила в Фейсбуке, что к Глданской тюрьме, где содержат бывшего президента, прибыл реанимобиль.

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не подтвердила информацию о том, что для заключённого был вызван реанимобиль. В Минюсте говорят о "стабильном" состоянии здоровья заключённого и заверяют, что в случае необходимости в тюремной больнице заключенному будет оказана неотложная помощь.

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