Сторонники Саакашвили собрались на новую акцию у тюрьмы в Рустави

В Грузии сотни сторонников оппозиции собрались в субботу у стен тюрьмы в городе Рустави, где содержится в заключении бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Демонстранты принесли с собой плакаты, флаги Грузии, Украины и Европейского Союза. Как отмечает "Интерфакс", люди говорили, что ждут прибытия своих сторонников их других регионов. Позднее поступила информация, сто собравшиеся начали устанавливать палатки.

Акции предшествовало несколько схожих выступлений у тюрьмы, в которой 53-летний Саакашвили сейчас держит голодовку.

Новый протест, по утверждению оппозиционных лидеров, станет бессрочным. Акции проходят по призыву Единого национального движения – крупнейшего оппозиционного объединения Грузии, которое в своё время основал Саакашвили.

Адвокаты и личный врач экс-президента говорят, что состояние здоровья объявившего голодовку Саакашвили ухудшается. Они требуют перевести его в клинику за пределами тюрьмы.

По словам грузинских властей, если возникнет необходимость, Михаила Саакашвили переведут в больницу в Глдани, которая функционирует в рамках пенитенциарной системы. Министр юстиции Рати Брегадзе заявил 5 ноября, что Саакашвили получает различные каши и натуральные соки, а также принимает таблетки, назначенные врачами. Также, как утверждает Брегадзе, адвокаты экс-президента распространяют ложную информацию и пытаются ввести общественность в заблуждение, передаёт "Эхо Кавказа".

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после того, как тайно вернулся на родину. Он был помещен в руставскую тюрьму №12, где в тот же день в знак протеста объявил об отказе от приема пищи. Адвокаты Саакашвили говорят о значительном ухудшении состояния его здоровья.

В Грузию Саакашвили вернулся после 8-летнего проживания за границей, чтобы агитировать за оппозицию перед муниципальными выборами.

По результатам голосования 3 октября, Единое национальное движение в основном уступило правящей "Грузинской мечте", основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили. Результаты второго тура, состоявшегося 30 октября, на которых "Грузинская мечта" выиграла борьбу за должности мэров пяти крупнейших городов, оппозиция назвала сфальсифицированными.

Никанор Мелия, глава "Единого национального движения" и соратник находящегося в тюрьме Саакашвили, призвал соотечественников к "бескомпромиссной борьбе".

На родине Михаил Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. 20 октября ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Все обвинения экс-президент называет политическими.