Сотрудник администрации Элисты арестован за фейки об армии

В Калмыкии задержали 40-летнего жителя Элисты, подозреваемого в распространении ложной информации о действиях российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу регионального Управления ФСБ.

По информации ведомства, подозреваемый является сотрудником городской администрации Элисты. Он создал Telegram-канал и со своего рабочего компьютера публиковал в нём сообщения о количестве погибших военнослужащих и обстоятельствах проведения так называемой специальной операции на территории Украины, допуская оскорбительные высказываниями в адрес военных.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Он арестован.

Закон о наказании за распространение "заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ" и "дискредитацию использования российских войск" был принят в России в ускоренном порядке 4 марта. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность, максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.

За период чуть более месяца, прошедший с момента введения административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, в суды поступило 610 дел по этом статье. Об этом пишет РБК со ссылкой на государственную систему "Правосудие" . Регионом — лидером по числу дел о дискредитации вооруженных сил стала Калининградская область, следом идут Санкт-Петербург и аннексированный Россией Крым. В то же время в судах Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии и Тувы не рассматривалось ни одного дела по этой статье, отмечает РБК. Нет в статистике и данных о Москве.

Чаще всего по статье о дискредитации привлекают за антивоенные плакаты и за публикации в социальных сетях — более 240 дел, а также за надписи на одежде, раздачу листовок.

При этом, как отмечают юристы, норма не содержит четкой формулировки дискредитации вооруженных сил, что делает применение непредсказуемым.