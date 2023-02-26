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Сотрудник консульства РФ в Бразилии напал на протестующую россиянку

Сотрудник консульства России в Рио-де-Жанейро напал на российскую гражданку, которая 24 февраля пришла к зданию диппредставительства, чтобы выразить протест против войны в Украине. Инцидент попал на видео. Консульский работник вышел к женщине, которая проводила антивоенный пикет, ударил её, потребовал отдать мобильный телефон, и угрожал, что она "получит ещё сильнее".

Россиянка опубликовала видеозапись конфликта в инстаграме. О стычке написало бразильское издание Globo.

По сообщению "Медузы", пострадавшая вызвала полицию. В участке она подала заявление о нападении. Однако, по её словам, теперь ей поступают угрозы от консульства России: ей грозят уголовным делам. По какой именно статье может быть возбуждено дело, не уточняется.

  • 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, во многих странах мира прошли антивоенные акции и демонстрации. В них принимали участие и граждане Украины, и граждане России, и местные жители.
  • Во многих городах России 24 февраля также прошли не согласованные с властями антивоенные акции. Российские правоохранительные органы пресекали их: полиция задержала не менее 54 человек.

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