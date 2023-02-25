На антивоенных акциях в годовщину войны задержали не менее 54 человек

На антивоенных акциях в годовщину российского вторжения в Украину задержали не менее 54 человек из 14 городов России, подсчитал правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Россиян задерживали за пикеты, возложение цветов и даже за надпись на снегу. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 18 человек. Среди них те, кто пришёл возложить цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко, а также 77-летняя активистка и художница Елена Осипова с плакатами "Нет войне" и "Путин – это война".

В Екатеринбурге задержали 11 человек, в Москве – семь, некоторых также за возложение цветов в поддержку Украины. В других городах задерживали за плакаты "Я за мир", "Хватит молчать", "Скорбим. Простите нас, что мы страну просрали". За последний жительницу Комсомольска-на-Амуре обвинили в дискредитации российской армии.