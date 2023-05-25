Сотрудник "Уралвагонзавода" полоснул себя ножом перед начальством

В Нижнем Тагиле рабочий "Уралвагонзавода" полоснул себя ножом по горлу на глазах у начальства. Рабочий утверждает, что его бригаду расформировали в связи с конфликтом с начальством, а на новом месте работы выплатили зарплату в 10 раз ниже, чем прежде. В ответ на жалобу, по его словам, руководство предложило ему уволиться. О конфликте пишет екатеринбургское издание E1.

Инцидент, как утверждается, произошёл 16 мая. Рабочий ударил себя по шее канцелярским ножом. Он был госпитализирован, врачи наложили швы. Пострадавший обратился к главе Следственного комитета с просьбой возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства.

По словам одного из рабочих, которого цитирует E1, пострадавший работал в бригаде лидера первичной профсоюзной организации "УВЗ — Солидарность — 1 Мая" Александра Иванова. Как утверждается, в связи с активной профсоюзной деятельностью всю бригаду Иванова в апреле расформировали. Рабочий был переведён на другой участок, с технологическим процессом на котором он не был знаком. В результате вместо прежней зарплаты в 110 тысяч рублей в апреле он получил только 11 тысяч. Такую же версию подтверждает и сам работник в жалобе Александру Бастрыкину.

В корпорации назвали случившееся "обычной человеческой трагедией", заявили, что весь апрель работник был на больничном, а также что он не имеет необходимой квалификации, но при этом обещали его "не бросить".

"Уралвагонзавод" - одно из ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. В частности, он производит танки. Из-за роста оборонзаказа в связи с войной в Украине предприятия корпорации увеличили набор кадров и начали работать сверхурочно.